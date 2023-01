El govern de Sallent veu poc adequat fer habitatge públic a l’edifici de Cal Bosch

L’equip de govern de Sallent (ERC) veu poc adequat destinar a pisos públics una part de l’edifici de Cal Bosch, un gran immoble que el consistori ha adquirit recentment, situat a peu de la travessera urbana de l’antiga carretera. L’executiu és partidari, ara com ara, de centrar-se a fer d’aquest espai un equipament per a entitats i serveis, amb una remodelació que permeti adequar millor i ampliar una funció que ja compleix actualment. A curt termini, l’aposta per crear habitatge públic la posa el govern republicà al projecte que té en marxa en un antic edifici situat a la plaça de la Pau, dins el nucli antic. Per ara, la futura intervenció a l’immoble de Cal Bosch està pendent, d’entrada, dels anàlisis arquitectònics que s’hi han començat a fer per determinar quin és l’estat de la seva estructura, ja que es notori que és deficient (té filtracions) i, de fet, unes primeres conclusions han motivat que se’n tanqui una part per evitar perills.

Aquest plantejament de l’executiu sallentí es va posar sobre la taula en l’últim ple municipal, arrel d’una moció presentada pel grup de l’oposició Fem Poble, en què es demanava la redacció d’un pla d’usos d’equipaments municipals global per disposar d’una diagnosi dels espais i les necessitats de les entitats; que es redacti un projecte de rehabilitació de l’edifici de Cal Bosch; que una part (planta baixa i soterranis) es destini a entitats i serveis; i que els pisos superiors s’habilitin com a pisos de titularitat municipal de diferent tipologia.

Tal com va exposar el portaveu de Fem Poble, Guillem Cabra, la moció venia motivada pel fet que el procés d’adquisició de l’edifici de Cal Bosch l’emmarquen «en dos aspectes: l’un, el greu dèficit d’habitatge que té el municipi i, l’altre, la necessitat de racionalització dels espais que utilitzen les entitats». La manca d’oferta d’habitatge a preu assequible ha estat un dels ítems principals d’aquesta formació al llarg del mandat, i una problemàtica que els grups municipals coincideixen que cal afrontar. En aquest sentit, Cabra va argumentar que «creiem que Cal Bosch és una oportunitat per intervenir activament en l’oferta d’habitatge a preus assequibles, amb clàusules socials, amb igualtat d’oportunitats. I el que proposem és que es mantinguin els usos pel que fa a la part de serveis i associacions, i que s’afegeixi l’ús residencial a les plantes superiors».

La perspectiva de l’equip de govern en aquest cas, però, difereix de la de Fem Poble en una part dels usos. L’alcalde, Oriol Ribalta, va exposar que en el plantejament de l’executiu a cal Bosch «el que és segur és que volem mantenir que sigui un gran espai per a serveis i entitas. Organitzar millor els que ja hi ha i que hi puguin entrar a participar altres entitats que també ho necessiten». Alhora, va manifestar que «fer-hi habitatge, ara mateix no està en la política d’aquest equip de govern. Perquè hi ha un altre projecte [d’habitatge] en marxa i perquè no disposem de prou informació de l’estat d’aquest edifici. Però també perquè el nostre plantejament és que aquest habitatge que fomentem des de l’Ajuntament creiem que ha d’anar al centre del poble, on n’hi ha tan de buit».

Habitatge a la plaça de la Pau

Per la seva part, el regidor d’Urbanisme, Miquel Estruch, va assegurar que les altres tres peticions que es recollien en la moció ja s’estaven treballant i que «ja estem donant prioritat a l’habitatge, sigui social, per a gent gran, jove o no tan jove. Disposem d’un immoble, amb un projecte fet, amb un estudi estructural, amb un estudi urbanístic, amb una proposta de diferents formats d’habitatge, en un dels centre neuràlgics del poble com és la plaça de la Pau. Un punt on revitalitzarem el nucli antic, una vegada estigui ple aquest immoble amb 18 famílies. Tenim un estudi sobre costos i estem treballant en el finançament». Estruch també va exposar que els habitatges de Cal Bosch presenten inconvenients tècnics, com ara superfícies poc ajustades a la demanda actual o sostres molt alts «poc eficients energèticament».

Finalment, la moció no es va votar, amb el compromís que en el futur es valori el projecte amb tots els grups, però el portaveu de Fem Poble va destacar que «és bo que tinguem aquest debat. Avui és el primer cop que es posen sobre la taula els objectius i que es parla de cal Bosch. Nosaltres veiem bé l’edifici de la plaça de la Pau, ho veiem compatible i creiem que les dues les hem de contemplar. El de la plaça de la Pau creiem que quan tinguem els recursos s’ha de tirar endavant, i a cal Bosch creiem que s’ha de seguir el mateix camí. Que els pisos son difícils de rehabilitar? Sí, però no hi podem renunciar per una qüestió tècnica, cal veure com es poden adaptar al màxim. Si els estudis determinen que l’edifici ha d’anar a terra, llavors és un altre escenari, seria una altra opció. Però creiem que pensar el que en podem fer i què s’hi pot fer no és llançar els diners i que no podem tancar-nos a cap opció».

David Saldoni, portaveu de Junts (grup també de l’oposició), va coincidir amb Fem Poble en «la necessitat d’afrontar el futur de cal Bosch perquè és un gran espai de titularitat municipal a l’entrada del municipi», i que se’n mantingui l’ús, replantejat, per a entitats i serveis, però alhora també amb la visió de l’equip de govern que «és un espai que s’ha de repensar, però no compartim en aquest cas que haguem de fer una inversió pública per haver de transformar en habitatges els pisos superiors, perquè creiem que la distribució que té no respon segurament a les necessitats que caldria cobrir».