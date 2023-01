Amb una bandera de la República que portava Rosario Conillera, filla d’un maqui, i el ram de flors per part de l’Associació Catalana Expresos Polítics del Franquisme, presidida per Carles Vallejo, arrencava avui l’acte d’inauguració del plafó de Memòria dels 10 maquis morts per la Guàrdia Civil el desembre del 1944 a Sant Mateu de Bages. També s'ha inaugurat l’exposició Una història de la guerrilla antifranquista a Sant Mateu de Bages.

Ha assistit a l’acte Alfons Aragoneses, director general de memòria democràtica de la Generalitat, que va destacar «la importància de recuperar la història d’aquests lluitadors per la democràcia». També hi han participat Bàrbara Minoves, directora dels serveis territorials de Justícia i Memòria Democràtica de la Catalunya Central; i Josep M. Junyent, alcalde de Sant Mateu.