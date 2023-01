L’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, ha estat presentat oficialment com a candidat d’Alternativa per Sant Joan (AxSJ) en les eleccions municipals del 28 de maig en un acte públic,l diumenge al matí, a la plaça de la Ludoteca, amb l'assistència de més de 150 persones.

Solernou va encetar la seva intervenció reafirmant el seu compromís “exclusivament” amb Sant Joan de Vilatorrada. “He treballat tota la meva vida per Sant Joan i per la seva gent. Ja ho feia quan estava a la farmàcia i quan formava part d’entitats i associacions del municipi. I en aquests darrers anys, he continuat treballant de valent com a alcalde del municipi”. Seguidament, va ressaltar que l’objectiu d’Alternativa per Sant Joan era el mateix que quan l’organització va néixer anys enrere: treballar pel municipi. “No volíem un partit vinculat a cap partit polític ja establert on prioritzen els seus ideals per sobre de tot. El full de ruta d’Alternativa és només el nostre poble, el nostre entorn i tots els santjoanencs i santjoanenques”. I va reblar: “Alternativa som tots, els que han nascut aquí i els que han vingut d’altres terres a buscar noves oportunitats. Nosaltres tenim en compte a tota la gent i escoltem la seva veu i les seves opinions”.

L’actual batlle de Sant Joan va recordar el context de dificultat amb el qual es van trobar quan van entrar al consistori. “Ens ha tocat viure situacions del tot excepcionals que mai havíem viscut, com la pandèmia, i no ha estat fàcil de gestionar”. No obstant això, va remarcar que “hem estat al costat de la gent en tot moment. Hem destinat tants recursos com podíem a ajudar a les persones més vulnerables perquè puguin viure amb la dignitat que tothom mereix i necessita”.

Solernou va fer balanç d’aquests anys liderant el govern de Sant Joan. Es va mostrar “satisfet” i “orgullós” de la tasca que s’està duent a terme al consistori. “Pas a pas, anem avançant. Sant Joan és millor ara que anys enrere. El poble estava molt abandonat en infraestructures i equipaments”.

Tot i això, és conscient que “encara hi ha molta feina a fer”. I va demanar a la ciutadania la seva col·laboració per combatre l’incivisme. “Des de l’Ajuntament hem destinat molts recursos a lluitar contra l’incivisme que tant ens perjudica. I són diners que no es poden dedicar a altres partides. Volem un poble més bonic i net, però necessitem la vostra ajuda i empatia per fer-ho possible”.

En acabar l’acte, Solernou va compartir un refrigeri amb els assistents, i va aprofitar l’ocasió per continuar escoltant i prenent nota de totes les propostes de millora que li van fer arribar. En aquest sentit, i per tal de fomentar la participació de la ciutadania, es va col·locar una bústia on els veïns i veïnes van escriure les idees que tenen per tal de continuar construint un poble millor.