El comerç local s’obre als serveis de paqueteria com a eina de publicitat

L’augment de les compres per internet ha fet que la circulació de paquets sigui cada vegada més gran. Per aquest motiu més d’una vintena de comerços de la comarca del Bages fan de punt de recollida i lliurament de paquets.

La totalitat dels locals consultats per aquest diari coincideixen a dir que és un servei pel qual no guanyen gaires diners, però que els serveix per donar-se a conèixer entre les persones que hi van per anar a buscar o portar algun paquet i d’aquesta manera fer publicitat per als seus negocis.

Els establiments cobren un preu fix per paquet, que varia segons l’empresa de transport amb la qual treballin. El dependent de la botiga de reparació de telèfons 5G Manresa Tech, Shwaez Khan, explica que per a ells són 39 cèntims per paquet. «Com que ens paguen el mateix per cada paquet, tenim un límit de mida, perquè, si no, no hi cabem a la botiga», deia. Khan detalla que el servei els dona poc marge de benefici, tot i que gestionen entre 10 i 15 paquets al dia.

La botiga d’aliments frescos Productes Km 0, situada al carrer del Mestre Aubert de Sant Vicenç de Castellet, és un dels punts del municipi que ofereix el servei. Segons la dependenta del local, Irene Gubau, «és un servei complicat de gestionar». Confessava que hi ha moments que tenen ganes de treure’l perquè en campanya alta (bàsicament les festes nadalenques i el Black Friday) poden arribar a rebre més de 50 paquets al dia i hi ha dies que els paquets monopolitzen l’espai del magatzem, que queda petit per als aliments que es venen a la botiga.

Gubau explicava que el que els motiva a continuar oferint el servei és el fet que hi ha algunes persones que s’interessen per la botiga després d’anar-hi a portar un paquet i hi tornen a comprar. No obstant això, el fet de ser un punt de recollida i lliurament ha generat situacions incòmodes a la botiga, segons fa saber la treballadora de l’establiment. «Alguna vegada he tingut vuit clients i just llavors arriba el repartidor a buscar els paquets i alguns van amb moltes presses i no entenen que estàs atenent el teu negoci», deia, farta de la situació.

Els establiments que es dediquen a fer aquest servei són comerços de tota mena, en la seva majoria de proximitat, i estan repartits per tota la comarca amb l’objectiu que tothom en pugui tenir un a prop de casa.

La botiga d’electrodomèstics Milar de Manresa realitza el servei a través de dues empreses de missatgeria, que són UPS i GLS. El responsable del local, Miquel Àngel López, fa saber que la mitjana de paquets que reben en un dia és d’una cinquantena.

Per a López, és un servei que «va molt per temporades» i que bàsicament beneficia la botiga en el sentit que hi entra més gent. «La rotació de persones dins del local sempre és bona per al negoci», assegurava. Totes les caixes es desen al magatzem fins que la persona que ha fet la comanda o un repartidor les venen a buscar. «L’única cosa que es podria dir és que se’ns acumula la gent que ve pel tema dels paquets i s’ajunten amb els que venen a comprar, però de moment ho estem gestionant correctament», subratllava.

La dietètica SomNaturals, ubicada al carrer de la Pau de Manresa, és un altre punt que ofereix el servei. Segons explica el propietari de la botiga, Miquel López, no suposa un gran esforç afegit ni tampoc provoca gaires complicacions. «Tenim una nevera que se’ns va espatllar i ara, com que no tenim gaires productes que necessitin estar refrigerats, la fem servir per guardar els paquets que ens van arribant, és un sistema molt pràctic», deia.

Per al propietari de la dietètica, el motiu principal per donar aquest servei és perquè «és l’excusa perfecta perquè la gent s’apropi a la botiga». López explica que, un cop la gent ja és físicament a la botiga, aprofiten per comprar alguna cosa que els faci falta.

També hi ha qui pensa que la recompensa que donen les empreses és massa petita en comparació amb la feina que porta la gestió dels paquets. Syed Farzad Hassan és dependent de la botiga de reparació i complements per a telèfons Doctor Mòbils, a la carretera de Vic de Manresa. Afirma que des que ofereixen el servei de lliurament de paquets tenen molta més feina i que «la majoria de la gent que ve pels paquets no es queda per comprar».

Tanmateix, des de l’establiment de reparació i complements de telèfons tenen en compte que oferir el servei és una inversió a llarg termini perquè «quan a algú se li espatlli el mòbil és molt probable que vingui aquí per fer la reparació si ja ens coneix pel tema dels paquets», deia el treballador.