«És una manera natural de fer captació de clients»

El Sabater del Barri del carrer de Pau Casals és un establiment on fan reparacions de calçat, duplicació de claus i esmolen tisores i ganivets. A més a més, des de fa un parell de mesos és un dels punts de recollida i lliurament de paquets de l’empresa de transport Celeritas. El propietari del local, Manel Mora, fa una molt bona valoració del servei.

Com funciona la recollida de paquets en aquest establiment?

La gent ve amb un paquet que ja han registrat al web de Celeritas i la meva màquina llegeix el codi fins que ve el transportista i se l’emporta. També ho fem a la inversa i ve la gent a buscar els paquets que han demanat per internet. Bàsicament, es tracta de registrar tots els paquets que entren i surten del local.

Què li suposa per al negoci haver de dedicar temps al tema de l’enviament i recollida de paquets?

Normalment no és un gran esforç, tot i que depèn de quants serveis tinguem al dia. Més o menys gestionem uns 30 paquets al dia i això ho podem fer. Tenim un magatzem gran i de moment ens resulta còmode.

Quins són els principals avantatges d’oferir aquest servei?

Això bàsicament és una forma de fer publicitat invertida. Amb el tema dels paquets jo tinc una propaganda del local i a més cobro uns diners per fer-la. Trobo que és una manera bastant natural de fer captació de clients perquè la gent ve a buscar o deixar els paquets i han de passar necessàriament per la botiga. Calculo que més o menys he fet negoci amb el 3% de les persones que han vingut pel tema dels paquets. Només per això ja em surt rendible oferir el servei.

Hi ha algun desavantatge?

Amb el temps que fa que donem el servei no n’hem trobat gaires, més que res l’acumulació de paquets al magatzem, però com que tenim un espai relativament gran no suposa un problema per al negoci. El més important és que atreu gent i els avantatges són superiors als desavantatges.

Com us recompensa Celeritas el servei que oferiu?

L’empresa paga per paquet, sense tenir en compte la mida ni cap altra característica. Si ho haguéssim de fer pels diners, no ho faríem, perquè el que es guanya de forma directa és molt poc. Més que res ho fem perquè la gent conegui el local i sàpiga que aquí hi ha un lloc on s’arreglen sabates. El que no guanyem de forma directa per part de l’empresa de transport ho fem de forma indirecta perquè ens porten gent.

Amb els dos mesos que fa que ofereix aquest servei ja ha notat els beneficis?

Totalment, perquè ja hem captat clients, penso que és una bona manera de posar al mapa mental de les persones els petits establiments. En comparació amb l’esforç que hem de fer, els beneficis són molt superiors.