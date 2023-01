ERC i Junts de Sant Joan es tanquen a pactar amb partits contraris a la independència

Els grups municipals d’ERC i Junts, actualment a l’oposició a Sant Joan de Vilatorrada, no pactaran ni facilitaran el govern en aquest Ajuntament després de les eleccions municipals del 28 de maig a formacions que no defensin la independència de Catalunya. Així ho han confirmat a aquest diari els seus respectius candidats als comicis, la republicana Mar Osete, i Eduard Mata, de Junts, en el marc d’una proposta impulsada per l’Assemblea de Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella, i Sant Joan Decideix que, amb el lema «Colze a colze per Sant Joan», defensa la unitat d’acció del moviment independentista al municipi.

ERC i Junts van governar plegats 8 anys a Sant Joan, fins que en els darrers comicis no van sumar prou i es van quedar a l’oposició enfront d’un govern dels independents Alternativa per Sant Joan, i el PSC. En aquesta nova carrera electoral de cara al maig, tant ERC com Junts descarten un acostament amb el PSC, i deixen en l’aire el grup d’Alternativa. «Ara mateix estem lluny de poder-nos-hi entendre», diu Mata, «però dependrà d’ells i que es defineixin». Critica la coalició que formen ara amb el PSC, «perquè juguen a dues aigües i el poc que han aprovat en aquest mandat, ha anat de la mà de C’s», que també són a l’oposició juntament amb l’altra formació amb representació, Compromís per Sant Joan. Des d’ERC, Osete també posa distàncies amb Alternativa però sense tancar-s’hi del tot: «S’han creat com a grup i cal veure si en els estatuts estan a favor de la independència».

El que tenen clar, tant ERC com Junts, és que defugiran qualsevol entesa de pacte o via oberta per fer govern amb el PSC, amb C’s, i si finalment s’acabessin presentant, també amb el PP i amb VOX. En canvi, s’avindrien a entendre’s amb Compromís per Sant Joan, que engloba l’espai dels Comuns i de Més, amb posicionaments independentistes «o com a mínim a favor de celebrar un referèndum pactat», diu Mata.

Tot plegat forma part d’una estratègia conjunta de l’independentisme de Sant Joan impulsat per les entitats independentistes del poble, que a través d’un comunicat emplacen «les candidatures municipals manifestament a favor de la República Catalana a participar plegades per aconseguir aquest objectiu. No s’entendria que els vots independentistes servissin per donar l’alcaldia, directament o indirectament, a candidatures contràries a la independència de Catalunya». És una proposta «oberta a més sensibilitats que s’hi vulguin sumar», i a la que s’han afegit ERC i Junts. Tant Osete com Mata fan una valoració molt positiva de l’entesa que hi va haver entre les dues formacions els 8 anys que van compartir govern. «Ens vam trobar molt còmodes i amb molts projectes engegats», sosté Osete, mentre que altres «van quedar pel camí, però són propostes conjuntes que encara existeixen» i que es podrien reprendre plegats, apunta Mata.