Dues estacions de Ferrocarrils de la Generalitat del Bages són les que, de llarg, més van créixer percentualment el 2022 en xifres de viatgers. Es tracta de les de Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar, que pràcticament van duplicar la demanda de l’any anterior, que encara s’havia vist força afectat en la mobilitat per les restriccions per la pandèmia. En concret, la de Monistrol ha tingut aquest any passat el 96,7% més de viatgers que en el precedent. Cal recordar que aquesta estació és la que fa la connexió de la línia metropolitana amb la del cremallera de Montserrat, motiu pel qual els seus registres van molt lligats a la de la demanda dels visitants del santuari. En el cas de la de Castellbell l’augment ha estat del 83,4%.

Diverses estacions situades a l’Anoia i al Baix Llobregat Nord també han tingut increments notables, i el més significatiu és que en conjunt s’estan apropant a xifres prepandèmia. És el cas de les d’Abrera (39,5%), Sant Esteve Sesrovires (46,5%), Masquefa (42,1%), Piera (47%) i Capellades (50,4%). Globalment, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tancat l’any 2022 amb 79 milions de persones usuàries a les línies Llobregat-Anoia (que és la que connecta el Bages i l’Anoia amb l’àrea metropolitana) i Barcelona-Vallès, el que suposa un increment del 29% respecte la demanda de l’any 2021. Si es compara amb les dades de l’any 2019, abans de la pandèmia, la recuperació del passatge se situa, segons la companyia, a l’entorn del 90% a les dues línies. La puntualitat dels trens s’apropa al 99% a totes les línies i és un dels aspectes més ben valorats pels usuaris Les dades mostren com Ferrocarrils recupera progressivament el volum de viatgers d’abans de la pandèmia, creixent cada any i augmentant el número de persones usuàries. La recuperació arriba a ser de prop del 100% en la demanda en hora punta. A la línia Llobregat-Anoia, amb 21,93 milions de viatges, l’increment respecte 2021 és del 34,1%. A la línia Barcelona-Vallès s’han realitzat 57 milions de viatges, un 27,9% més respecte l’any passat. Als municipis de Sabadell, Terrassa i Sant Cugat, concretament un 31,7%, 28,1% i 26,5% respectivament. Pel que fa a la línia Lleida-La Pobla, les dades confirmen la tendència més accentuada de creixement, sent la línia de Ferrocarrils que millor s’ha recuperat de l’impacte de la pandèmia: amb un total de 278.000 viatges, la línia supera en 34 punts la demanda del 2021 i recupera un 110,03% de la demanda prepandèmia. El president de Ferrocarrils, Toni Segarra, valora positivament aquestes xifres i en destaca que «ja hem recuperat el 90% de la demanda del 2019, abans de la pandèmia, i això és positiu perquè demostra que les persones usuàries han recuperat l’hàbit de moure’s amb tren i, per tant, desplaçar-se d’una manera sostenible». Tot i això, Segarra apunta que la pandèmia «ha provocat canvis d’hàbits, sobretot amb el teletreball, que han vingut per quedar-se. Davant d’això, hem de ser capaços d’atreure més demanda, arribar a nous usuaris i oferir una alternativa potent i atractiva per a tot tipus d’usuaris». L’índex de satisfacció dels usuaris assoleix la puntuació més alta Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat assegura que els principals indicadors de qualitat del servei s han assolit, «un any més, uns valors mol elevats i han superat en alguns casos les fites assolides els darrers anys». Ho concreten en que l’índex de puntualitat s’ha situat en el 98,94% en el conjunt de línies metropolitanes i a la Lleida-La Pobla s’ha assolit una puntualitat del 99,41%. D’aquesta manera, la puntualitat de Ferrocarrils continua mantenint-se per sobre del 98%. L’Índex de control de qualitat, indicador que permet a FGC controlar diàriament i de manera objectiva el grau de compliment del servei real respecte al servei programat, ha sigut del 98,1% a Barcelona-Vallès, del 98,6% a Llobregat-Anoia i del 99,6% a Lleida-La Pobla. Segons la companyia, els últims 10 anys aquest índex de compliment del servei s’ha situat sempre per sobre del 97% a totes les línies. Pel que fa a l’índex de satisfacció, les dades recollides i difoses per Ferrocarrils diuen que els usuaris puntuen amb un 77 sobre 100 la qualitat del servei ofert per la companyia a les Línies Metropolitanes, «la valoració la més alta dels últims anys i assolint el seu rècord històric». Aquest indicador permet conèixer la percepció que tenen les persones que viatgen amb FGC sobre diferents aspectes de la prestació del servei ferroviari. Es mesura mitjançant unes 1.100 enquestes directes als usuaris i usuàries en base a 27 valors. A la línia Lleida-La Pobla la satisfacció dels usuaris se situa en els 79 punts. Entre els aspectes més ben valorats a les tres línies continua destacant la puntualitat dels trens de Ferrocarrils, juntament amb l’accessibilitat i la neteja tant a trens com a estacions i la sensació de seguretat, tots ells valorats amb un notable.