Monistrol de Montserrat tornarà a viure aquest divendres amb tot el seu esplendor el tradicional ball del Bo-Bo, en el marc de la Festa Major d’Hivern en honor a Sant Sebastià. L’arrelada tradició es va recuperar l’any passat, amb els balladors amb mascareta, després que el 2021 s’hagués de suspendre, per primera vegada des de la guerra civil, a causa de la pandèmia de la covid-19. Enguany, la popular dansa torna amb tota normalitat a la plaça que porta el seu nom.

El ball del Bo-Bo, declarat element festiu patrimonial d’interès nacional, és l’element més distintiu dels actes organitzats per l’Associació de Sant Sebastià, que any rere any renova el vot de poble al patró del municipi. Com és habitual, la població acollirà divendres, a les 8 dels vespre, la dansa protagonitzada pels administradors, que també són els balladors, i que enguany seran Roger Torres Janer (abat), Marina López Miralles (prior) i Ferran Parera Morales (batlle) acompanyats de les respectives parelles. En el transcurs de la dansa, es triaran els protagonistes de l’any vinent i una vegada acabada, els administradors iniciaran un vals, que s’obrirà a la participació popular, una antiga tradició que es va recuperar l’any passat.

Els actes de la Festa Major d’Hivern de Monistrol comencen aquest dijous amb la celebració de La Vigília i divendres, diada de Sant Sebastià, hi haurà els actes principals de la celebració amb la passada per recollir els administradors, les autoritats i la bandera abans de participar en lofici solemne, on es veneraran les relíquies i es cantaran els goigs, a càrrec de l’Orfeó Monistrolenc. Posteriorment, hi haurà el pregó i ballada de sardanes abans del ball del Bo-Bo.

Diumenge vinent, també se celebrarà la Festa de les Santes Relíquies, que es va recuperar el 2016 i que segueix el mateix patró que els actes de la festivitat de Sant Sebastià. Per cloure la festa major d’hivern, el cap de setmana del 28 i 29 de gener es farà la desena Festa dels Romeus, en la qual es representa l’origen del vot de poble a Sant Sebastià. pels carrers del casc antic.