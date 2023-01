Castellbell i el Vilar vol consolidar aquest 2023 la divulgació d’un dels fenòmens naturals més especials que es poden veure i viure a Catalunya. Es trcata de la posta de sol a través de la Roca Foradada de Montserrat, conegut com a Flor de Sol, es podrà tornar a observar els dies 17 i 18 de febrer des del nucli del Vilar, que ofereix unes vistes excepcionals de tot el massís de Montserrat.

L’esdeveniment es podrà seguir els dos dies a partir de les 5 de la tarda des de la plaça de l’església de Santa Maria del Vilar en què hi haurà una fira de productes locals, degustació de vi i servei de restauració. El grup Solaris acompanyarà el moment amb la seva música particular a través del "paisatge sonor".

El fenomen de la posta de sol a través de la Roca Foradada és únic i cada vegada desperta més interès per part de persones aficionades a la muntanya, a l’astronomia i a la fotografia d’arreu del país. Durant uns minuts, el sol es pon i desapareix lentament a través de la Roca Foradada i permet gaudir de la posta de sol des d’una perspectiva diferent. El concurs de fotografia, que incentiva que el públic capti les millors imatges del moment exacte de la posta de sol, premiarà les tres millors fotos amb 100, 75 i 50 euros, respectivament. El fenomen natural ha estat reconegut com un dels millors llocs de Catalunya per veure la posta de sol per la revista Descobrir.