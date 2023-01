Quan falten poc més de quatre mesos per a les eleccions municipals del maig, la majoria de partits ja tenen clar qui encapçalarà les llistes a les capitals de comarca de la regió central. A l’espera d’alguns noms encara pendents per confirmar, es perfila un esquema similar al del 2019 pel que fa a la quantitat de formacions que es presenten, tot i que n’apareixen de noves i independents, i amb força candidats que s’estrenen.

Manresa és una de les ciutats on la situació està més avançada, i de moment amb vuit candidatures ja confirmades amb aspiracions d’entrar al consistori. ERC i Junts governen en coalició des del gener del 2016, fruit d’un acord entre CDC i ERC, mentre que en l’actual mandat l’acord ha estat entre ERC i Junts, amb el primer any d'alcaldia per als postconvergents i els altres tres per als republicans. Precisament, l’actual alcalde, Marc Aloy, opta a la reelecció per part d’ERC, mentre que Junts aposta per l'exregidor d'Urbanisme Ramon Bacardit. El PSC també canvia de candidat, i ara tindrà Anjo Valentí de cap de cartell, mentre que Fem Manresa torna a confiar en Roser Alegre com a alcaldable i C’s revalida l’aposta per Andrés Rojo. A banda dels partits que actualment ja tenen representació, també opten a l’alcaldia Ana Querol, de Manresa en Comú Podem; Joan Vila, d'Impulsem Manresa; i Sergi Perramon, del Front Nacional de Catalunya (FNC). Si totes aquestes formacions aconseguissin prou vots per tenir representants, les 25 cadires de regidor haurien d'estar més repartides, la qual cosa també permetria configurar noves aliances de govern.

També a Berga han anunciat els seus alcaldables tots els partits que actualment tenen representació a l'Ajuntament menys la CUP. L'actual alcalde, Ivan Sànchez, no s'ha posicionat sobre si serà el candidat a les llistes del 28 de maig. (Actualment la CUP té 8 regidors). Mentrestant, ERC, que governa amb la CUP i té 2 regidors, ha presentat com a número 1 de la llista a Moisès Masanas, alcalde de Saldes, que pren el relleu a Ramon Camps.

Pel que fa als partits a l'oposició, Junts (amb 6 regidors) i PSC (té 1 regidor), també tenen decidit l'alcaldable. A Junts, s'estrena el jove Ramon Caballé, de 27 anys; i el PSC opta pel mateix candidat que fa quatre anys, Abel Garcia. A part de cares noves en algunes llistes, de moment ha aparegut un nou partit a l'escenari: Berga Grup Independent, un nou grup d'electors que concorrerà a les municipals amb Judit Vinyes com candidata a l'alcaldia.

En el cas de Solsona, hi ha tres candidats a l’alcaldia confirmats. ERC ha anunciat que avala la candidatura de l’actual alcaldessa, Judit Gisbert, mentre que l’actual secretari del PSC a Solsona, Mohamed El Mamoun també es presentarà com a alcaldable. Una de les cares noves serà Elis Colell, com a cap de llista de Junts per Solsona, en substitució de Marc Barbens, que podria repetir com a alcaldable en un nou espai polític que encara està per definir. Per la seva part, la formació Alternativa per Solsona-CUP, actualment encapçalada per Pilar Viladrich, ha de debatre en assemblea el futur candidat.

Les eleccions a Igualada es presenten amb un suposat cos a cos entre l'actual alcalde, Marc Castells, i la nova candidata d'ERC, Alba Vergés, l'exconsellera de Salut i actual presidenta en funcions del Parlament. Però, de totes totes, en l'escenari electoral hi ha un tercer convidat, el candidat socialista Jordi Cuadras. I el moviment cupaire Poble Actiu, té un nou candidat, Pau Ortínez.

Castells és alcalde des del 2011 i opta a aquest quart mandat amb el balanç de l'obra feta. De moment, ha anunciat una candidatura en solitari, sense vinculacions ni suports externs, però el grup que ell mateix presideix a nivell local, Junts per Igualada, té moltes connexions amb Junts x Catalunya, o com a mínim amb alguns dels membres actuals d'aquesta darrera formació. Vergés és nova com a candidata, però és una política molt coneguda a Igualada. ERC ha anat canviat de cap de llista a la capital de l'Anoia cada 4 anys, com li retreu Castells, però també és cert que en cada elecció ha anat guanyant més regidors. Vergés, si vol imposar-se a Castells, haurà de millorar els 5 regidors que va aconseguir la llista amb Enric Conill, fa 5 anys. I Cuadras arriba a la recta final com una formació que es pot fer imprescindible per formar govern. De fet, aquesta força ja l'ha fet servir per donar estabilitat al govern de Castells en les gran votacions a canvi d'aconseguir partides del pressupost, que Cuadras s'ha encarregat d'intentar rendibilitzar socialment i mediàticament. A més a més, Cuadras, que va quatre anys s'estrenava en política, ja ha treballat en aquest mandat amb persones de Castells o d'entorns propers, com a vice-president del Consell Comarcal de l'Anoia. Ortínez no és un candidat a la victòria electoral, però en un ple fragmentat podria tenir un paper determinant per formar majoria.

Puigcerdà viurà una comptessa electoral del tot nova donada la retirada del màxim candidat a la reelecció, el que ha estat alcalde durant 12 anys, Albert Piñeira. En els pròxims dies Junts farà saber el nom d'un substitut com a cap de cartell que tindrà el repte d'enfrontar-se al que ara per ara es visualitza com a gran aspirant, l'empresari i president de l'Associació Universitària de Cerdanya, Francesc Armengol, el qual lidera un projecte nou sota el nom Futur per Puigcerdà. Armengol, que també prové de l'òrbita exconvergent i va formar part de l'equip tècnic de l’última candidatura de Junts, ara com ara es presenta com a gran favorit amb el permís d'una ERC que, de la mà del seu cap en l'últim mandat, Joan Manel Serra, aspira a fer créixer la seva presència al plenari. Més que mai l'aritmètica dels pactes postelectorals, i les directrius nacionals, es dibuixen clau a Puigcerdà. Actualment Junts té nou regidors, ERC tres i el PP, un.

Finalment, Moià és la capital amb més candidatures per definir. Dels quatre partits que actualment integren el consistori, ERC, Junts, Capgirem-CUP, i el PSC, només aquesta darrera formació ha presentat un nom. El partit revalida la confiança a Susana Tapia, que ja es va presentar el 2019 i és l’actual única regidora socialista. Per ara, no se sap que farà l’actual alcalde, el republicà Dionís Guiteras, ni si repetirà la candidata de Junts, Maria Tarter. Per part de la CUP, Basha Changue, que va ser cap de llista el 2019, ara es presenta a l’Ajuntament de Barcelona.