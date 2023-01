Sallent lliga un terç del cost de la residència amb la venda d’immobles a Barcelona

L’Ajuntament de Sallent ja ha aconseguit a l’entorn d’una tercera part del finançament per pagar la construcció de la futura nova residència i centre de dia per a gent gran mitjançant la venda d’habitatges que el consistori tenia a Barcelona. Una via que el pla del consistori ja preveia des d’un inici, però del que ara se n’han fet efectius els resultats.

El regidor d’Urbanisme, Miquel Estruch, va explicar en el darrer ple municipal que s’havia produït l’última subhasta referent als habitatges de Barcelona que l’Ajuntament de Sallent tenia en propietat, concretament dos immobles i un pis. En total, la venda dels dos immobles i el pis s’ha tancat per 1,4 milions d’euros que, quantitat que s’ha de sumar a vendes de patrimoni anteriors, que van ser per un import d’1.5 milions d’euros. La seva venda suposa una injecció de finançament que anirà destinat a la construcció de la nova residència i que, a més, permetrà «acabar amb les despeses innecessàries que generaven» per al seu manteniment. Cal recordar que, després d’un primer concurs d’adjudicació que va quedar desert perquè no hi va concórrer cap empresa, el consistori es va veure obligat a fer una revisió del pressupost. El resultat va ser un increment del 20% (1,5 milions) en relació amb el que s’havia calculat quan es va redactar el projecte (el 2019) i va situar el pressupost total en 8,5 milions d’euros.

Ja amb el nou import, a final de novembre es va obrir de nou la licitació de l’obra, procés que inicialment acabava el 22 de desembre, però en el mateix ple també es va aprovar una ampliació del termini (fins a mitjans d’aquest mes) perquè, segons va explicar l’equip de govern, havia calgut fer una esmena tècnica en el plec de clàusules. Es tractava d’un aspecte de l’apartat dels requisits de capacitat i solvència, en el qual les categories havien de ser diferents perquè poguessin «entrar-hi més empreses i més petites», en paraules de l’alcalde Oriol Ribalta. Va assegurar que no per fer-ho amb menys temps anirem més ràpids». Fem Poble va expressar el desig i la demanda que «no hi hagi nous entrebancs», mentre que David Saldoni, de Junts per Sallent, va subratllar que aquest fet era important tenir-lo present perquè «demostra que poden haver-hi entrebancs i que no serà un camí de roses».

La nova residència i centre de dia de Sallent es farà als terrenys de la Fàbrica Vella i tindrà una capacitat per a un total de 90 usuaris residents i de 30 de centre de dia. Amb una superfície ocupació aproximada de 1.000 m2 per planta estarà formada per un soterrani destinat a aparcament, manteniment i vestidors; una planta baixa que serà la de l'accés general, atenció a l'usuari i espais de treball intern; i tres plantes pis que seran les que pròpiament es destinaran als usuaris residents. Cadascuna d'aquestes tres disposarà de 13 habitacions dobles i 4 d'individuals amb bany propi, una zona comunitària principal (sala d'estar i menjador) i una terrassa. L'edifici es completarà amb una planta sota coberta destinada bàsicament a instal·lacions.

Una altra qüestió en relació amb la residència va ser donar compte del conveni de col·laboració entre el Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i el consistori per a la prestació del servei de Residència i Centre de Dia de Sallent. La regidora Neus Solà va explicar que en aquest conveni s’hi estableixen les condicions i pactes per a les 19 places d’acolliment residencial i 4 d’acolliment diürn que finança el departament durant aquest 2023 per un import de gairebé 490.000 euros.