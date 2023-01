Sant Fruitós enllesteix l’ampliació del parc del Bosquet cap a Can Figueras

Els treballs per convertir la finca de Can Figueras de Sant Fruitós de Bages en un nou espai verd, que suposa una ampliació de la zona de lleure del parc del Bosquet, ja són a la recta final. El projecte ha condicionat la zona exterior de la casa per tal de fer-la accessible al públic i dotar-la de les condicions de seguretat necessàries. El nou parc de Can Figueras s’inaugurarà el diumenge 29 de gener, en el marc dels actes de cloenda de la festa major d’hivern del municipi.

Els treballs que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha realitzat a la finca de Can Figueras, ubicada a l'avinguda Sant Joan dins l'àmbit del parc del Bosquet, van començar l’estiu passat i no han inclòs les obres de reforma de l’habitatge. Les obres s’han centrat en tancar el perímetre de la finca, que limita amb altres parcel·les privades, mitjançant tanques divisòries i també inclou ha inclòs també la creació d’un jardí de papallones a la zona nord del recinte, així com diverses herbes aromàtiques, un sistema de reg i punts de llum. Aquesta va ser una de les propostes més votades en els pressupostos participatius del 2021.

La millora de la zona exterior de Can Figueras va suposar, primer de tot, la retirada de tots aquells elements obsolets com antics gronxadors o mobiliari deteriorat per tal de deixar la zona completament lliure. Posteriorment, es van realitzar treballs d'adequació del terreny amb la poda i esporga de la vegetació i es recupera un recorregut de vianants ja preexistent però que havia anat quedant desdibuixat.

Una finca comprada el 2019

La finca de Can Figueras, que va ser comprada per l’Ajuntament l’any 2019 a la família de l’il·lustre pintor santfruitosenc Alfred Figueras, té una superfície total de 10.441 m2 i un habitatge de dues plantes. En la compravenda, l’Ajuntament també va adquirir el mobiliari i alguns dels quadres del pintor que encara eren a la casa, que es va construir als anys trenta i hi ha indicis que apunten que els plànols s’haurien projectat al despatx que tenia a la ciutat d’Alger el reconegut arquitecte Le Corbusier, amb qui Figueras tenia una estreta relació.

L’ampliació de la zona del Bosquet cap a Can Figueras ha estat la primera de les actuacions que es realitzaran emmarcades dins el document estratègic pel desenvolupament dels espais lliures, que inclou l’àmbit sud del municipi. El pla permetrà planificar i coordinar, amb visió de futur, els projectes que s’hi vulguin realitzar.