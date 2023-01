Sant Vicenç de Castellet estrenarà dilluns el nou Punt d’Informació Turística a la plaça de la Generalitat en el marc dels actes de la Festa Major d’Hivern. El nou equipament, ubicat en un espai modular, ha estat possible gràcies al suport rebut per part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i de la Diputació de Barcelona. Fins ara, el punt d’atenció a les persones visitants s’ubicava a l’OAC de l’edifici de l’Ajuntament i amb el trasllat es pretén guanyar una major visibilitat ja que l’equipament quedarà ubicat en un punt més accessible a l’entrada del municipi.

El nou Punt d’Informació Turística serà el lloc de partida de la nova ruta Comerços a la Memòria que ressegueix un itinerari per les antigues botigues que han anat desapareixent i que van ajudar a desenvolupar l’eix comercial del municipi el segle passat. L’estrena de la ruta serà especial ja que s’oferirà un recorregut teatralitzat que portarà el públic als espais emblemàtics del Coro, l’Ateneu, Els 4 cantons, l’Ajuntament i la Bonavista. La presentació de l’itinerari es farà a les 12 del migdia i no cal inscripció prèvia. Totes les persones que completin el qüestionari QUIZ final amb èxit tindran un obsequi de record. La ruta quedarà habilitada i es podrà seguir en qualsevol moment a partir dels codis QR que inclouran informació dels establiments que s’ubicaven als sis espais on s’atura el recorregut.