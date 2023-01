Sant Vicenç de Castellet estrena avui divendres els actes de la seva Festa Major d’Hivern. Durant quatre dies el municipi viurà una celebració en què destacaran el monòleg de Quim Masferrer, un esperat castell de foc i les novetats del correfoc infantil.

El regidor de Cultura, Jordi Palma, ha destacat que el muntatge Bona gent de Quim Masferrer es podrà gaudir demà dissabte en doble sessió, després que "les entrades de la primera representació s’esgotessin de seguida". L’espectacle del popular comunicador es farà al vespre a Cal Soler amb dues sessions consecutives, a les 5 i a dos quarts de 8 de la tarda.

Aquest 2023 és la primera vegada que es programa el castell de foc en el marc de la Festa Major d’Hivern, després que s’hagués de cancel·lar a l’estiu per la forta calor. Es podrà seguir des de l’Espai 1 d’octubre diumenge al vespre. "Jo crec que el castell de foc ja es quedarà a la Festa Major d’Hivern perquè a l’estiu és cada vegada més difícil poder-lo fer pel clima i el risc d’incendi", ha reflexionat Jordi Palma.

Pel que fa al correfoc infantil, La Llegenda de Castellet de dissabte a la tarda inclourà una mostra de foc més dinàmica en què el públic infantil podrà participar en la segona part de l’espectacle. El correfoc tindrà lloc a la plaça Onze de Setembre amb protagonisme per a la canalla de 6 a 12 anys i tot el bestiari.

La Festa Major d’Hivern de Sant Vicenç encetarà el programa d’actes avui a les 6 de la tarda amb l’obertura de l’exposició Sant Vicenç, al natural a la Biblioteca. L’activitat consistirà en una primera xerrada divulgativa sobre els ratpenats, i el taller posterior per confeccionar caixes niu. Les inscripcions s’han de fer a Entrapolis.com.

Música i pregó

El concert jove a Cal Soler d’avui divendres a la nit anirà a càrrec del grup Red Hot Chili Covers, La Tropical i la participació d’un DJ.

Diumenge se celebrarà el pregó institucional que aquest any estarà protagonitzat pels nens i nenes del Consell d’Infants de Sant Vicenç de Castellet, que des del curs passat treballen per fer aportacions a les polítiques de l’Ajuntament. El regidor Jordi Palma ha assenyalat justament que des del consitori els fa "molta il·lusió" que siguin els nens i nenes del Consell d’Infants els que protagonitzin aquest acte de festa major "després de dos anys en actiu" fent propostes pel poble.

El ball de Festa Major, amb l’orquestra La Montecarlo, serà l’altre reclam de la jornada de diumenge.

Així mateix, els actes continuaran dilluns amb l’espectacle familiar del cicle Petit Ateneu Desperta! de la Cia. Jordi del Rio, que combina l’humor i la imaginació. El programa d’actes, que s’ha repartit a totes les cases del municipi, incorpora un 2x1 vàlid per assistir a aquest muntatge que vendrà les entrades a guixetes el mateix diumenge a un preu de tres euros.

També es farà la presentació de la ruta Comerços a la Memòria i, a la tarda, l’audició de sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell.

Els actes culturals són el plat fort de la Festa Major d’Hivern de Sant Vicenç de Castellet. Així ho ha valorat Jordi Palma, que espera que les diferents propostes del programa tinguin "una molt bona acollida i siguin el màxim de concorregudes possible". El regidor de Cultura ha destacat que "és una magnífica oportunitat per poder gaudir de la cultura en família" perquè es tracta d’una celebració "pensada per a tots els públics".

Per aquestes dates a Sant Vicenç de Castellet es manté també una tradició molt dolça: la mola. Aquest pastís típic del dia de Sant Vicenç (festiu al poble) té forma de mola o roda d’esmolar i està fet amb pa de pessic farcit de nata o crema, amb cacau i granet d’ametlla per sobre.