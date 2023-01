Han passat gairebé 80 anys. Sant Mateu de Bages recorda amb un plafó i una placa al cementiri la mort de deu maquis l’any 1944 en mans de la Guàrdia Civil. Van estar uns dies amagats, però es van deixar veure i els van delatar. Vuit dècades després, només un ha estat identificat.

Text: Queralt Gilibets / Fotos: Oscar Bayona

Sant Mateu de Bages plora i explica l’afusellament de deu maquis l’any 1944

Un poble de pocs habitants de la Catalunya Central, una guerra, una postguerra, una història gran i tràgica. Un relat sobre el passat que s’explica a Sant Mateu de Bages. Un plafó ubicat fora del cementiri, una placa a dins i una exposició son els elements que recullen aquesta gran història.

«És molt important perquè situa Sant Mateu de Bages al món». Aquestes son les paraules d’Alfons Aragoneses, director general de memòria democràtica de la Generalitat després d’inaugurar una placa del memorial democràtic dels deu maquis morts per un Guàrdia Civil a mitjans dels anys 40.

Un ram de flors i una bandera de la República van ser els convidats especials per honorar els maquis morts. Carles Vallejo, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme; Josep Maria Junyent, alcalde de Sant Mateu de Bages, i Bàrbara Minoves, directora dels serveis territorials de Justícia i Memòria Democràtica de la Catalunya Central van presidir l’acte en què Sant Mateu de Bages recuperava part de la seva història.

Deu maquis, dels quals només un s’ha pogut identificar, son els protagonistes d’aquesta placa on s’explica una part de la seva història que va passar en aquest petit poble del Bages.

La placa situada dins el cementiri es va crear l’any 1992 i, el desembre del 2019 es va refer per corregir una errada que contenia i es va inaugurar. Ara també n’hi haurà una a la paret de l’entrada del cementiri que explica la història d’aquests maquis.

Enterrats al desembre del 19 44, ara, el gener del 2023 es recupera la seva història i se’ls considera víctimes del franquisme. L’Ajuntament dona suport a la iniciativa. «És important per recordar que no pot caure mai en l’oblit la lluita contra el feixisme que hi va haver a Europa al segle XX». Aquestes son les paraules de Josep Maria Junyent, alcalde de Sant Mateu de Bages, mentre comentava la importància del plafó i dels fets que van passar al poble.

En un poble tan petit en població «els forasters no passaven desapercebuts (contrasta els pocs habitants sobretot en aquella època amb ser una dels municipis més gran en hectàrees a Catalunya). Els maquis «estaven a la masia del Borrell, amagats. Un veí els va delatar a la Guàrdia Civil. Els agents els van trobar i els van matar», detalla l’alcalde. La presència dels maquis tampoc no era ben vista en moltes masies.

Vuit dècades després, alguns veïns es van reunir al costat del cementiri per donar suport aquestes víctimes del franquisme i, inaugurar la nova placa que detalla un dels episodis més recordats de Sant Mateu de Bages.

Els veïns el recorden com els fets del Borrell, nom que té la casa on s’amagaven aquests maquis i, que gràcies a la tradició oral i als records de la gent del poble, ara s’ha pogut recuperar el que va passar.

A l’octubre del 1992 l’Amical de Catalunya d’antics guerrillers va instal·lar la primera placa commemorativa, que posteriorment, el 2019 es va inaugurar, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, després de rectificar algunes dates errònies.

L’escrit que recorda els fets és ben visible. S’ha situat de manera visible per a donar a conèixer els fets i amb l’esperança de no oblidar mai el que va passar i, que les següents generacions puguin saber el què va passar a Sant Mateu de Bages.

En l’acte d’inauguració, tot i el pas del temps, es respirava l’emoció dels veïns en recordar aquest fets. Uns es mig abraçaven, els altres miraven amb tristesa el terra recordant, no només aquest dolor, sinó també el de desenes de records personals o familiars.

Després dels discursos de l’alcalde Josep Maria Junyent, d’Alfons Aragoneses i Carles Vallejo que donaven per inaugurada la placa, la gent tímidament i seguint l’alcalde del poble, van anar entrant al cementiri per veure i homenatjar el lloc on descansen els maquis.

L’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme va dipositar un ram de flors dins del cementiri sota la placa inaugurada el 2019 en honor als maquis assassinats. Al damunt, una bandera de la República que la portava Rosario Conillera, filla del maqui Benino Conillera (no era del grup de Sant Mateu). Hi va haver uns segons de silenci entre els assistents per recordar i homenatjar el que aquests lluitadors van patir.

Sant Mateu de Bages és un dels molts pobles que tenen una història amagada que espera sortir a la llum, per aquest motiu, l’ajuntament col·labora, com és el cas del plafó explicatiu o la placa en honor a la fosa comuna del cementiri de Sant Mateu de Bages.

La fosa comuna està ubicada a l’interior del cementiri, al fons del passadís a mà dreta. Entrant es pot veure la placa que rendeix homenatge als maquis, nou dels quals sense identificar, que van acabar la seva vida al poble de Sant Mateu de Bages i, que ara els homenatja amb rams de flors i un plafó que quedarà permanent a la paret del cementiri per no oblidar el seu pas pel poble.

El plafó situat a fora, explica detalladament la història dels possibles maquis que descansen al cementiri municipal. El plafó també s’hi troba una imatge del registre del llibre de defuncions de Sant Mateu de Bages on es deixa constància de la inhumació del grup de maquis, i també s’hi troba una imatge de l’estat actual de l’antiga masoveria del Borrell, on van estar amagats els maquis i on es va cometre el seu assassinat.

El petit poble del Bages, gràcies a l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, Amical Amics Guerrillers de Catalunya, la Diputació de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, ha pogut recuperar i sobretot fer pública una part de la seva història.

A Sant Mateu de Bages s’explica una història que el govern actual vol que sigui coneguda i compartida entre els seus ciutadans, però també que, a partir dels fets que hi van ocórrer, el cementiri de la població sigui un punt per exposar al món el dolor que genera un enfrontament bèl·lic i el paper que hi van jugar els maquis.

« Aquí, quan es guanya la democràcia, és precisament la lluita dels guerrillers la que més molesta»

Alfons Aragoneses

DIRECTOR GENERAL DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA