«Encara no he vist ni un euro i ja n’he gastat 100.000»

«És indignant», lamenta Joaquim Diz, que fa 14 anys que viu en una casa a la urbanització de River Park. L’incendi del juliol li va afectar parcialment la finca, amb uns danys que ha calculat per valor de més de més de 200.000 euros «però jo encara no he vist ni un euro».

Té la finca assegurada, i diu que el pèrit s’hi va presentar en diverses ocasions els dies posteriors a l’incendi per fer l’informe corresponent, i mig any després «ni tan sols ens l’ha donat», de manera que «encara no sé quants diners em donaran». Viu en una casa de tres plantes, i el foc «va pujar de baix cap a dalt», amb una afectació parcial, a tota la part exterior, el jardí, la coberta de la piscina i les baranes, però també àrees interiors com un lavabo, cortines i mobiliari divers, a banda de la façana. Precisament ara la finca està envoltada de bastides perquè treballa en el revestiment de les façanes, després que ha fet altres reparacions pel seu compte. «Hem netejat, pintat, hem canviat totes les finestres..., però encara queda el lavabo, canviar rajoles, reparar aixetes, i tota la part del jardí". Diu que ja hi porta invertits uns 100.000 euros de la seva butxaca, però fart d’esperar, ha optat per començar-hi a treballar. La casa és gran, i hi ha pogut viure tret dels primers dies que es va haver d’allotjar en un hotel. «Vam presentar la factura com ens va dir el pèrit, però encara no ens l’han pagat».

No entén la demora, i diu que si no rep aviat l’informe dels danys, ho denunciarà.