«L’assegurança ens ha deixat de cobrir el lloguer»

La casa de Mari Carmen Fuentes a la urbanització de River Park té pendents algunes reformes per poder tornar a ser habitable. L’incendi del juliol va fer explosionar la caldera de gas i el dipòsit de gasoil que tenien al garatge , que es va cremar juntament les dues habitacions que hi ha a sobre. A més, «m’ha quedat la casa negra per la crema del gasoil, i tampoc tinc llum perquè es va fer malbé la instal·lació elèctrica». Des d’aleshores, no paga la llum.

En el seu cas, i sobre la qüestió de les obres, hi ha hagut acord amb l’assegurança, i ja ha cobrat 93.000 euros per afrontar les reformes. Ja ha sol·licitat el permís d’obres a l’Ajuntament, que tindrà de franc, i espera poder-les començar aviat i tenir la casa a punt «cap al maig o el juny».

Mentrestant, s’ha traslladat amb el seu marit i els dos fills a Manresa. Viuen en una casa de lloguer que l’assegurança els hauria de cobrir com a afectats. I ja ho feia, fins al novembre, però per motius que desconeix «fa dos mesos que no m’ingressen el que he de pagar». Ho ha reclamat «a la mediadora amb qui hem de parlar, i no hi ha manera. Diu que ho mirarà, però de moment no sabem res», i ara està pendent de veure què passarà amb la quota del febrer. «Paguem la hipoteca de la casa que se’ns va cremar i no ens podem permetre pagar també aquest lloguer pel nostre compte». Diu que és un dret que els pertoca coma damnificats per l’incendi, i si l’assegurança deixa de cobrir-los el lloguer, optaran per la via penal.