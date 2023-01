«Optarem per una nova casa prefabricada»

Manuel Fernández i la seva dona s’estaven arreglant la casa que ara per ara tenien com a segona residència a River Park però amb la intenció de traslladar-s’hi definitivament d’aquí a un parell d’anys «quan la meva dona es jubili», explica. Acabaven de fer la cuina nova quan l’incendi els va calcinar per complet l’habitatge, que ara hauran d’enderrocar, i afrontar els costos que vinguin perquè no tenien assegurança. L’Ajuntament només els cobrirà els permisos d’obra.

Mentrestant, continuen vivint al lloc de sempre, en un pis de lloguer a Cerdanyola del Vallès, que deixaven els estius i els caps de setmana per traslladar-se a la seva casa del Pont. «Se’ns ha cremat tot», lamenta Fernández, i ara espera poder enderrocar el que queda, però té clar que «no vull construir res». Vol anar a viure a River Park amb la seva dona, però optaran «per una casa prefabricada o feta amb mòduls» al mateix terreny, convençut que «serà més econòmic». Amb 72 anys «i la meva dona que en té 64, no ens volem embolicar», i diu que en la situació amb què han quedat «encara que volguéssim un crèdit per construir-nos una casa nova, tampoc ens el donarien». De moment, s’han acollit a un ajut al qual tenien opció com a damnificats sense assegurança i rebran 640 euros, pendents del que els pertoqui de la subvenció que ha d’arribar en concepte de zona catastròfica. Ara, prepararan els papers que els demana l’Ajuntament per al permís d’obres gratuït per poder enderrocar.