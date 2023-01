Sant Vicenç ha posat el punt final aquest dilluns a quatre jornades d’una festa major d’hivern que ha consolidat la mostra de correfoc infantil com un dels actes ja de referència d’aquesta celebració, que ha tingut com a element inèdit el castell de focs que no es va poder fer a l’estiu per la situació de risc d’incendi i que, a més, a estrenat escenari (la plaça 1 d’Octubre), i que ha estrenat cercavila hivernal, protagonitzada diumenge al migdia per diversos gegants de la imatgeria santvicentina. Cercavila que vas servir per acompanyar les autoritats locals i els participants des de l’Ajuntament fins a la biblioteca, a la sala d’actes de la qual va tenir lloc el pregó, protagonitzat enguany pels integrants del Consell Municipal d’Infants. Un acte, el pregó, que va anar precedit del ball dels gegants barons (el Vals de Castellet), i en el decurs del qual es va presentar un nou vídeo promocional del poble i dels atractius del seu entorn natural.

Aquest dilluns, a més, ha tingut lloc la presentació d’una ruta que, amb el nom de Comerços a la Memòria, proposa un itinerari gratuït a través de codis QR per recordar algunes de les botigues històriques i llocs emblemàtics que ja no hi són, però que formen part de la memòria viva del poble. L’itinerari acaba al mateix lloc on comença, al nou Punt d’Informació Turística, situat a la plaça de la Generalitat, i passa pel Coro, al carrer Sant Joan; l’Ateneu, a la plaça d’Anselm Clavé; els 4 cantons, a la cruïlla del carrer Gran amb el carrer General Prim; la plaça de l’Ajuntament; i la Bonavista al carrer Gran cantonada amb l’avinguda del Secretari Canal. L’estrena s’ha fet amb una acció teatralitzada. La festa santvicentina va arrencar divendres amb l’obertura de l’exposició «Sant Vicenç, natura urbana» i amb el concert jove. Dissabte a la tarda van tenir lloc dos dels actes amb més seguiment. D’una banda, el correfoc infantil, que a través de la «Llegenda de Castellet» va posar de manifest l’assentament del planter de diables, i que va reunir centenars de persones a la plaça de l’Onze de Setembre per presenciar l’espectacle de narració, imatgeria i pirotècnia. D’altra banda, la sala Cal Soler es va omplir amb les dues sessions que es van haver de programar de l’espectacle «Bona gent», del popular actor Quim Masferrer. Diumenge, diada oficial de la festa santvicentina, una missa va precedir la cercavila i el pregó. A banda del castell de focs rescatat de l’estiu, el programa s’ha completat fins aquest dilluns amb un ball, un espectacle infantil i sardanes.