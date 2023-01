Navàs defineix el terrenys on es construirà el nou institut públic del municipi

L’Ajuntament de Navàs ja té definit el terreny on es farà el nou institut públic. El consistori ha aprovat la segregació d’una part de terreny de titularitat municipal, situat a la zona del Pavelló Blau, per a la construcció del nou edifici que el departament d’Educació preveu fer al municipi. Aquest tràmit ha de permetre cedir l’espai gratuïtament a la Generalitat de Catalunya perquè, un cop aprovats els pressupostos, pugui iniciar el projecte per fer realitat l’esperat nou centre educatiu.

El departament d’Educació va anunciar l'octubre passat que Navàs tindria, finalment, un edifici de nova construcció per a l’institut públic. D’aquesta manera, es tancava el debat sobre la construcció o no d’un nou edifici per a l’institut de Navàs, que des de la seva creació l’any 2011 està ubicat en barracons al costat del complex de piscines l’Eix. Ara, el procés per a la construcció del centre de secundària ha fet un pas més amb la segregació i posterior cessió del terreny on s’ha d’ubicar el nou centre.

El terreny segregat, de 8.248,179 metres quadrats, forma part d’una finca de titularitat pública de 35.217m2, situada als voltants del Pavelló Blau. Concretament, la finca segregada per a usos educatius limita amb els carrers Pau Casals i Ali Bei i, segons l’alcalde de Navàs, Genís Rovira, «és l’únic terreny públic» del qual disposa el municipi. Aquest tràmit s’ha aprovat en el darrer ple municipal amb els vots favorables de l’equip de govern (CUP i ERC) i l’oposició (PSC i Junts). Paral·lelament a la segregació, s’ha iniciat l’expedient per a la cessió gratuïta d’aquesta porció de terreny a la Generalitat de Catalunya de manera que un cop fet efectiu, segons Rovira, si s’aproven els pressupostos «ja es podrà començar a fer el projecte i construir-lo».

Una vegada cedits els terrenys, el departament d’Educació iniciarà el llarg procés per a la construcció del nou edifici que ja va anunciar que seria una realitat d’aquí a quatre o cinc anys tenint en compte que a partir que hi hagi l’Acord de Govern s’iniciarà un procés participatiu de sis mesos amb la comunitat educativa, s’haurà de fer les licitacions amb la presentació de projectes, en dues voltes, i l’adjudicació de les obres, que tindrien un termini d’execució de 18 mesos.

Una vegada descartada, l’abril passat, la integració dels centres concertats de l’Escola Diocesana de Navàs (EDN) a la xarxa pública, que hauria permès encabir en els seus equipaments l’educació secundària i els estudis postobligatoris, es va tornar a posar sobre la taula la construcció d’un nou edifici per l’institut públic als terrenys del costat del pavelló. En aquest sentit, el mes de maig de l’any passat l’Ajuntament de Navàs va aprovar una moció consensuada per tots els grups municipals que instava al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a construir un nou edifici que albergués l’educació secundària i els estudis postobligatoris.

Tot i que també hi havia sobre la taula la possibilitat d’ampliar l’actual escola Sant Jordi per encabir l’espai de secundària i donar continuïtat al model d’institut escola, per al qual apostava la Generalitat, després de reunir-se amb els representants polítics i la comunitat educativa i de comprovar les limitacions d’espai de l’actual equipament, el departament d’Educació es va decantar per la construcció d’un nou institut. Aquesta proposta, a més, segons va argumentar el departament permet deixar la porta oberta per si en un futur es pogués créixer en la postobligatòria i l’equipament es farà tenint en compte aquesta possibilitat.