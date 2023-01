Sant Vicenç de Castellet celebrarà aquest diumenge la primera Trobada de Romans i Armats, en la qual participaran, a banda de l’entitat local (l’Agrupació de Romans de Sant Vicenç de Castellet), els Armats de Manresa i la Guàrdia Romana de Sang de Vila-Real.

Es tracta d’una diada molt especial ja que, a banda del fet que és el primer cop que se celebra una trobada d’aquestes característiques al municipi, els amfitrions estrenaran coreografia, anomenada la Mola, creada en honor a la població.

Els tres grups participants es trobaran a les 11 del matí a la plaça de l’Onze de Setembre, punt des d’on començarà la desfilada. A quarts de 12 arribaran a la plaça de l’ajuntament on seran rebuts per l’alcaldessa, Adriana Delgado, i regidors del consistori. A la mateixa plaça, l’Esbart Dansaire Santvicentí donarà la benvinguda a les tres formacions, amb el Ball d’Homenatge.

A partir de 3/4 de 12 està previst reiniciar el recorregut des d’aquest punt, amb la participació també de la colla de tabalers Pikbé. Així, la comitiva passarà, entre altres cèntrics espais, pel Carrer Gran i per la plaça d’Anselm Clavé, per acabar retornant novament a la plaça Onze de Setembre, cap a quarts d’1 del migdia, on es desenvoluparà l’actuació final. Tot seguit, es farà el lliurament de les insígnies i les cintes a tots els participants de la trobada, que finalitzarà amb un dinar de germanor per a tots els participants, a càrrec de l’entitat santvicentina Ceps i Manduca.

Tot i que l’origen del Romans de Sant Vicenç es remunta als anys 60, l’entitat com a tal és relativament nova. Es va formar l’any 2005, però no va ser fins el 2019 que es va constituir com a entitat amb els seus corresponents estatuts i, a dia d’avui, compta ja amb 34 membres amb una llista de reserves de 15, més els components de Pikbé. Habitualment participen en la Cavalcada de Reis de Sant Vicenç i, darrerament, també han pres part en altres trobades de Romans i Armats, com la de Manresa o la de Vila-Real. Ara, amb aquesta I Trobada de Romans i Armats, volen posar el municipi santvicentí en el mapa d’aquest tipus de celebracions, amb l’objectiu que aquesta es converteixi en una cita anual.