Ferrocarrils condiciona l’antic traçat del cremallera al seu pas per Castellbell

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha iniciat els treballs per condicionar l'antic traçat del Cremallera de Montserrat al seu pas per Castellbell i el Vilar. D’aquesta manera, es dona resposta a les queixes reiterades de l’Associació d’Amics de l’Església de la Bauma, que fa temps que denuncia l’estat precari del camí i el pont de l’antic cremallera, declarats bé d’interès local.

A banda de la neteja del camí, segons han informat des de l’associació, s’ha protegit també el pont de la Riera de Marà, que està tancat des de final del 2020 perquè suposa un risc per al pas de vianants, amb la previsió que properament s’instal·lin les baranes que permetrien millorar-ne la seguretat i reobrir-lo. Aquestes actuacions arriben després que la direcció general de Patrimoni instés a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a què es fes càrrec de la restauració de l’antic traçat del cremallera a Castellbell, la titularitat del qual l’empresa ferroviària li va traspassar l’estiu passat.

L’Associació d’Amics de l’Església de la Bauma, que vetlla per mantenir i dignificar el traçat, fa temps que denuncia el mal estat dels terrenys on es troba el camí i el pont de l’antic cremallera. Les finques per on passava el traçat eren de Ferrocarrils fins al juliol passat quan l’empresa va revertir-les per no destinar-se els terrenys al manteniment de l’ús ferroviari. No obstant això, la direcció general de Patrimoni, com a propietaris actuals, va sol·licitar a Ferrocarrils que procedís a l’arranjament dels terrenys on es troben el camí i el pont duent a terme les actuacions necessàries per revertir el seu mal estat d’acord amb els informes per a la seva restauració dels quals ja disposava des del 2020.

Abans de fer-ne efectiu el traspàs, FGC ja disposava dels informes tècnics per a la seva restauració i la Generalitat li havia reclamat que dugués a terme els treballs necessaris per arranjar la infraestructura, que ara s’han iniciat.

La recuperació del camí que segueix el traçat que originàriament tenia el Cremallera de Montserrat, amb punt de partida a Castellbell i el Vilar, és una reivindicació històrica de l’Associació d’Amics de l’Església de la Bauma, que vetlla pel patrimoni local i treballa per dignificar-lo. L’Associació fa temps que reclama una actuació urgent perquè tan el pont com el camí són patrimoni cultural del poble i són molt freqüentats per veïns i visitants. A més, argumenten, està previst que el camí sigui un punt d’entrada a la futura via blava pel Riu Llobregat.