L’Ajuntament de Navàs ha creat un servei públic d’habitatge, que té per objectiu facilitar-ne l’accés a determinats col·lectius de població amb necessitats habitacionals. Actualment, l’Ajuntament compta amb tres habitatges en propietat que es cediran en règim de lloguer o cessió d’ús a baix cost, amb l’objectiu d’atendre les necessitats temporals d’habitatge de col·lectius vulnerables i per fomentar l’emancipació juvenil. Un d’ells és l’antiga Casa del Mestre del Mujal, que es destinarà al col·lectiu jove de Navàs mitjançant un contracte de masoveria urbana. Els altres dos habitatges, situats al Carrer Devesa, aniran destinats a persones amb situacions temporals d’emergència habitacional.

A través del reglament aprovat es regulen les característiques i el funcionament general del servei i, una vegada transcorregut el període d’exposició pública, s’aprovaran les bases específiques i la convocatòria per accedir a cada un dels recursos.

Fonts de l’equip de govern (CUP i ERC) destaquen que aquest és «un pas important per tal de revertir la problemàtica de la manca d’oferta d’habitatges de lloguer al municipi, posant al servei dels col·lectius més vulnerables els habitatges de titularitat municipal a preus socials i assequibles».

Aquesta iniciativa complementa la resta de serveis prestats per l’Oficina Local d’Habitatge, entre els quals hi destaca la borsa de mediació per lloguer social, que fomenta la mobilització del parc d’habitatge en desús a preus de lloguer assequible.

En aquest sentit, a finals de l’any 2020, es va signar un conveni amb l’Ajuntament d’Artés per tal d’establir les bases de col·laboració per a la gestió dels serveis i prestacions de l’Oficina Local d’Habitatge d’aquests dos municipis, a fi de comptar amb el personal tècnic idoni per oferir a la ciutadania els serveis d’informació, assessorament i tramitació sobre l’habitatge, així com gestionar la borsa de mediació al lloguer social i altres projectes de masoveria urbana al municipi.

Un dels objectius principals és la mobilització l’habitatge buit, afavorir l’accés i la conservació de l’habitatge de les famílies més vulnerables i millorar-ne les condicions d’accessibilitat i el confort dels habitatges de la gent gran.

L’Oficina Local d’Habitatge de Navàs és l’espai que centralitza les qüestions sobre habitatge del municipi, on la ciutadania es pot adreçar per informar-se i assessorar-se, entre d’altres, sobre qüestions relatives a l’habitatge protegit, a la rehabilitació, al lloguer i l’habitatge d’emergència social, al lloguer assequible i la borsa de mediació, així com també poder tramitar els diferents ajuts i subvencions en curs.

La Borsa d’habitatge ofereix a propietaris/es i llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d’habitatge, amb la garantia que l’administració pública vetlla pels seus interessos. Els propietaris posen a disposició de l’Ajuntament l’habitatge buit per que des de l’Ajuntament es gestioni a través de lloguers assequibles, de masoveria urbana, compartició de pis o d’altres alternatives a la compra o lloguer tradicionals. Per altra banda, les persones interessades en accedir com a llogateres a un habitatge, es poden inscriure en aquesta Borsa com a sol·licitants d’habitatge.