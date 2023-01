L’Escolania de Montserrat s’ha incorporat a la Xarxa d’Escoles Verdes, que està formada per centres educatius compromesos amb la sostenibilitat, que treballen per fomentar una educació ecosocial que transformi el centre educatiu i el seu entorn. Actualment, ja hi ha 923 centres educatius que tenen el distintiu d’Escoles Verdes, entre els quals ara hi ha l’Escolania.

La participació de l’Escolania en aquest projecte ha estat motivada, com assegura el seu cap d’estudis generals, Joan Cantón, perquè, «com a centre, entenem que l’educació per la sostenibilitat en particular és una eina molt poderosa per implicar el nostre alumnat en els reptes ambientals i socials de l’actualitat i del futur i per abordar-los cal implicar-se en el que tenim més a prop: l’escola i el seu entorn».

El Programa Escoles Verdes es va crear l’any 1998 per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat de fer front, des de l’educació, als nous reptes i valors de la sostenibilitat. Per obtenir el distintiu, que atorguen el Departament d’Educació, i el d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, els centres han d’haver impartit la formació corresponent i disposar d’un Pla d’educació per a la sostenibilitat.

Cada any, els Departaments d’Educació, i el d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural lliuren els Premis Escoles Verdes a les millors iniciatives d’educació per a la sostenibilitat desenvolupades pels centres que tenen el Distintiu d’Escoles Verdes. Hi ha tres categories: la de trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre; la de treball en xarxa realitzat conjuntament amb altres agents del territori per a la millora ambiental dels diferents centres que participen en el projecte i del seu entorn; i la d’actuació singular.