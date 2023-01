El projecte d'urbanització de l'entorn del rieral de Tordell i millora de l'entrada sud de Súria, finançat íntegrament per ICL Iberia, encara la seva recta final. Una de les darreres actuacions és la construcció de la nova passera per a vianants al pont de Tordell, situat al costat de la rotonda, que començarà dilluns, 30 de gener.

Es tracta d'unes obres complementàries que a petició de l’Ajuntament de Súria s'afegeixen al conjunt de millores, i que permetran incrementar la seguretat viària així com la pacificació de l'encreuament del barri del Fusteret, tal com havien demanat els veïns. Els treballs es realitzen conjuntament amb les fases 3 i 4 del projecte.

En concret, l'actuació que durà a terme ICL Iberia amb l'ampliació del pont del Tordell, permetrà eixamplar la zona de vianants (vorera de la part est del pont) fins arribar a una amplada total de 2’70 metres, i suposarà al mateix temps una connexió amb el nou passeig que enllaça amb el barri del Fusteret, actualment en construcció. D'aquesta manera, es milloraran i augmentaran les mesures de seguretat d'un camí molt utilitzat per tots els veïns del municipi. El projecte compta amb una inversió total de l'empresa minera de prop de 4 milions d'euros.

Afectacions mínimes a la circulació

Aquests treballs suposaran l'ocupació d'una part de la calçada del pont fins al dia 14 d'abril, de manera que, per no interrompre el trànsit d'entrada i sortida de Súria, implicarà un pas alternatiu mitjançant semàfors. A més, de forma excepcional i en aquest cas durant només 6 dies, caldrà el tall total de la circulació per la calçada del pont. Per minimitzar l'afectació viària aquests talls es faran en horari nocturn, de les 22 hores fins a les 06.45 hores del matí amb un pas alternatiu d'entrada i sortida de Súria pel vial d'accés a les instal·lacions d'ICL, que serà degudament senyalitzat. Aquests talls integrals de circulació pel pont tindran lloc els dies 2, 9 i 28 de febrer, i els dies 13, 14 i 15 de març.