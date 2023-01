Amb l’objectiu de difondre l'esperit de la Festa dels Romeus als més menuts i assegurar-ne el «present i el futur», l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha estrenat el projecte Romeus Infantil. Prop de 500 nens i nenes de les dues escoles del municipi han participat, al llarg d’aquesta setmana, al programa d’activitats que ha culminat aquest divendres amb una cercavila i un espectacle, que recreava la història de la festa que aquest cap de setmana transporta el municipi al segle XVI, l’època en què la pesta bubònica va fer-hi estralls.

El prop de mig centenar de nens i nenes, de preescolar a sisè de primària, de les escoles Sant Pere i FEDAC de Monistrol de Montserrat s’han convertit al llarg d’aquesta setmana en els protagonistes de Romeus. Des de dilluns i fins avui, els infants, amb la complicitat del professorat, han participat en un seguit d’activitats plantejades amb l’objectiu de divulgar i experimentar al voltant d’aquesta festa local, que avui arriba a la seva desena edició.

En aquest sentit, durant la setmana els més menuts s'han encarregat de fer les banderoles que decoren la festa i han pogut gaudir d’un espectacle de titelles dissenyat específicament per explicar Romeus. L’alumnat de primer, segon i tercer ha elaborat la petxina de pelegrí, que avui portaven penjada al coll, i han participat en un conta contes amb diferents històries relacionades amb la festa. El més grans, de quart a sisè, han creat una màscara de metge de la pesta i han participat en un joc de pistes pels carrers del poble.

Les activitats han culminat aquest divendres amb tots els alumnes concentrats al passeig de La Canaleta i, després que els més petits lliuressin a l'alcalde de Monistrol les banderoles que havien elaborat perquè es pengessin a l'escenari principal, ha començat una cercavila fins a la Sala Joan Carles Amat. Allà, ha tingut lloc un espectacle que, a partir de l’animació, ha anat narrant la història de Romeus des de l’alegria per la visita del Pare Abat de Montserrat, a l’arribada de la pesta, l’aparició dels metges i el miracle final de Sant Sebastià. El muntatge, conduït per Pep Callau, ha tingut els mateixos alumnes de protagonistes amb la interpretació de diferents danses i amb la projecció d’imatges de la festa.

L’alcalde de Monistrol, Joan Miguel, valorava positivament la bona resposta que ha tingut la iniciativa de Romeus Infantil a les escoles del poble «amb els nens i nenes gaudint, participant i coneixent aquesta festa» i assegurava que és una manera de garantir-ne «el present i el futur». Per l’alcalde de Monistrol, «Romeus no és una festa, és un projecte de poble perquè hi pugui participar tothom». La celebració ha aconseguit, segons Miquel, «que la gent entri a Monistrol i ho conegui i és part d’auteoestima per la gent d’aquí».

Cap de setmana de recreacions històriques

Monistrol viurà aquest cap de setmana la desena edició de la Festa dels Romeus, que trasllada el municipi al segle XVI, quan la pesta feia estralls. Dissabte i diumenge, pelegrins, metges, remeieres, pagesos i senyors reviuran aquest episodi que va marcar la història local. Més de 200 actors i actrius faran possible les escenes teatralitzades per carrers i places en una fira que consolida el format de l 'any passat, amb les representacions matinals de caràcter més alegre i festiu i les de la tarda amb un to més punyent, amb l’arribada de la pesta.