Monistrol de Montserrat viurà aquest cap de setmana la Festa dels Romeus, que trasllada el municipi al segle XVI, l’època en què la pesta negra feia estralls a mig món. Demà i diumenge es pot visitar el poble entre pelegrins, metges, remeieres, pagesos i senyors per reviure un episodi que va marcar molt la història local. Més de 200 actors i actrius amateurs, veïns del poble, un nombre superior al d’edicions passades, faran possible les escenes teatralitzades per carrers i places en una fira que consolida el format de fa un any.

L’alcalde, Joan Miguel Rodríguez, explica que les escenes teatralitzades més quotidianes es representaran al matí, mentre que, com el 2022, "les més dramàtiques, com els efectes de l’embat de la pesta, es podran veure a la tarda". Les recreacions començaran a dos quarts d’11 del matí amb l’arribada i la visita del pare abat. Al matí hi haurà escenes com mostassaf i els nens, la genuflexió dels peregrins, el passeig de les senyores, el safareig, els joglars, l’horta hivernal i les danses renaixentistes.

«Aquest 2023 recuperem l’escena al safareig feta per dones, ja que en les últimes edicions se n’encarregaven els paraires, i tornen les taverneres», descriu l’alcalde monistrolenc. La pesta no farà els primers embats fins al migdia. Com a novetat, l’hospital i la morgue s’instal·laran al pati de Cal Pla.

És durant la tarda que es podran veure escenes dels efectes de la pesta com l’arribada dels metges, el vot de poble a Sant Sebastià, o l’impressionant carro dels morts, que en aquella època arreplegava la gent que es moria, i que anirà per carrers i places.

"Creiem que la diferenciació entre el matí més festiu i la tarda fa més punyent el moment de l’arribada de la pesta i el que segueix", valora Joan Miguel.

La majoria d’escenes es repartiran en punts fixos com la plaça Font Gran, la plaça Bo-bo, la de l’Església, el passatge Canaleta o els horts de la Canaleta. A més, hi haurà un espectacle de titelles tant dissabte com diumenge.

Una de les novetats d’enguany és el Romeus Infantil. El municipi estrena versió per a la canalla amb la complicitat de les escoles per assegurar la continuïtat de la celebració. Avui divendres hi haurà cercavila i espectacle de fi de festa a la Sala Joan Carles Amat