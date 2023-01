L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Sant Joan de Vilatorrada ha donat una nova vida a tres antics negatoscopis en desús. De l’àmbit sanitari ha passat, ara, al de l’educació. Aquests aparells (les clàssiques pantalles lluminoses) s’utilitzaven al CAP per a la visualització de radiografies, però amb la digitalització de les imatges han quedat obsolets. És per això que la direcció del centre, gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central, ha decidit donar-los a les llars d’infants de la zona per tal que els puguin reaprofitar com a taules de llum. Els tres aparells s’han repartit entre les escoles bressol de Sant Joan (El Xiulet i Els Barrufets) i també a la de Fonollosa (Rexics).

La idea del projecte va sorgir el febrer de l’any passat, quan es va detectar que hi havia tres antics negatoscopis en desús al CAP i es va idear una activitat per donar-los una segona vida. Aprofitant la incorporació a l’EAP de nous perfils professionals per al treball comunitari –la referent de benestar emocional comunitari, Carme Espelt, i la dietista-nutricionista, Núria-Vinyet Mestres– va néixer un projecte per utilitzar aquests aparells com a taules de llum per a infants de 0 a 3 anys. La proposta es va traslladar als centres educatius i va ser molt ben rebuda, tant per part de l’equip de mestres com dels infants.

«Els més petits són el futur i hem d’ajudar-los a entendre la importància de cuidar el planeta, així com de fomentar accions que estan a les seves mans per a la sostenibilitat mediambiental», explica Espelt. Els infants ja han realitzat un parell d’activitats amb els negatoscopis dirigides per les professionals sanitàries: una en relació amb l’alimentació (que els permet explorar la llum i els colors a través de fruita tallada) i una altra, vinculada a les emocions (explicació d’un conte i dibuix de les emocions sobre el negatoscopi). Precisament una d’aquestes activitats és la protagonista del nou vídeo de la campanya #ICSverds, estrenat aquest divendres.

Fonts de l’Institut Català de la Salut han posat en relleu que, com a empresa pública de salut, vol ser «capdavanter en la protecció de la salut, el medi ambient i la sostenibilitat ambiental. Totes les activitats tenen un impacte ambiental associat i l’atenció sanitària no és una excepció». És en aquesta línia que es porten a terme iniciatives com aquesta amb el compromís de «reduir la producció de residus i millorar la separació de les deixalles, i aplicar mesures d'eficiència energètica, de foment de la participació de les parts interessades, i d’implantació de sistemes de gestió ambiental, entre d’altres».