LLUÍS CALDERER, de la A a la Z

A

Activista

El primer que se m’acut és qualificar el Lluís Calderer d’activista cultural polifacètic. Amb una formació basada sobretot en la lectura continuada i atenta, de seguida va destacar pel seu interès en l’art, la literatura, el teatre, el cine, etc., amb una àmplia mirada universal però fonamentada sòlidament en l’àmbit català. No només era un entès en aquestes matèries sinó que sabia transmetre el seu entusiasme i els seus coneixements.

Josep Camprubí, activista cultural

B

Biblioteca

Li agradava molt entrar a la llibreria, passejar per entre les taules, guaitar les lleixes i descobrir novetats amb què enriquir la seva magnífica biblioteca personal. Sovint ens encomanava llibres, sempre amb bon criteri. Respectuós, ordenat, pacient i de ment oberta, les seves cultes paraules sempre feien de bon escoltar.

Antoni Daura, llibreter

C

Cinema

Era inevitable que una persona tan inquieta com el Lluís s’apassionés pel cinema. En la seva generació, que visqué l’esclat de la modernitat, les pel·lícules representaven una resistència cultural i ideològica. I així, en una de les primeres sessions del Cineclub que assistí va sentir parlar per primera vegada de l’existencialisme de Sartre i Camus. Estimava un cinema sensible, depurat i exquisit. I admirava genis polièdrics com Orson Welles i Pier Paolo Pasolini.

Jordi Bordas, crític de cinema

D

Diàleg

Comunicar-te amb en Lluís feia impossible quedar-te surant en superfícies de banalitat. La seva mirada sobre la vida il·luminada per una ben assimilada cultura literària, musical, cinematogràfica...humanista en definitiva, infantava estels nous en els que el tractàvem. En la discordança en la meva opció personal més fonda, més enllà de toleràncies, ens hi vam conèixer i reconèixer.

Joan Aurich, capellà esquerra

E

Esquerra

Amb unes conviccions pròpies del catalanisme popular, volia una Catalunya lliure al servei de la gent senzilla. En l’època del franquisme, la seva militància clandestina a la Unió Socialista del Bages ajudà a bastir ponts amb les noves generacions en el camp de la formació històrica i literària, amb un tarannà esquerrà antiautoritari. Les conviccions polítiques que va conservar tota la vida van comportar un activisme cultural sense pauses en multitud d’entitats fins al final de la seva vida.

Josep Huguet, polític i articulista

F

Faig

Faig memòria. La revista neix per Sant Esteve de 1974 al Lice del Passeig. Batejat poc després al Celler de la baixada dels Drets. Per Sant Jordi del 1975 es presenta en societat el número 1. Faig inventari. Faig, revista literària; cicles de conferències; Faig Cultura; Faig col·lecció literària; Faig arts; Faig Monogràfics; Faig Quaderns; Faig Teatre. Faig Lluís. L’únic que hi és sempre, del 1974 al 2014. Decisiu en tots els accents del trajecte, dens i sinuós. Posa i manté el llistó molt alt. Aporta exigència tranquil·la. Assegura una visió oberta. Antídot del localisme. Integra generosament tothom.

Pere Fons, fundador de la revista literària Faig

G

Generositat

Tenia un do especial en l’ús de la paraula i era generós a l’hora de transmetre-la. El seu parlar afable i tranquil, i el seu posat bonhomiós seduïen grans i petits a l’escola. Creava una ambient de serenor, aportava benestar i era un pou de saviesa; en sabia tantes, de coses! Acudits, anècdotes, xafarderies... Que, generós en compartir-les, sempre enriquia les nostres tertúlies. Era sempre respectuós amb els companys i alumnes. Tots li teníem una gran estima. Va fer, durant molts anys, de patge reial dels nens i les nenes de la Flama, tasca que va continuar fins i tot després de la seva jubilació, també en les seves lectures durant el lliurament de premis dels certàmens literaris.

Alba Baltiérrez, mestra

H

Heterodox

En un món ple d’ismes de tota mena, es troba a faltar la veu serena de l’home que tenia per bandera la torxa de la llibertat, untada d’una vasta cultura sense pretensions. Encara em ressonen anècdotes divertidíssimes davant el plat d’arròs en una taula ben parada, que trencaven motllos i cotilles, i feien de la vida un immens oceà per on barquejar amb els pulmons plens d’aire fresc i lliure.

Lluís Cerarols, filòsof

I

Interdisciplinari

A l’amic Lluís Calderer sempre l’he vist com un home del Renaixement, per les diferents disciplines que va cultivar: pedagog, escriptor, poeta, interessat per les arts, la política i els canvis socials. Un home que busca superar les divisions entre els diferents camps del coneixement per trobar les arrels que els connecta. Un home antic i a la vegada modern, capaç d’observar el món amb una ment oberta, ja que tot està relacionat.

Antolina Vilaseca, artista plàstica

J

Jove

En Lluís tenia la facultat poc comuna entre la gent d’una certa edat d’aconseguir que els joves se sentissin privilegiats de compartir estones amb ell. Als sopars de Cineclub, els més joves esperàvem drets per veure on seuria, per així seure al seu costat. Un cop entaulats, restàvem magnetitzats de sentir-lo parlar. Quan t’escoltava, amb aquella atenció tan fonda, feia que pensessis les coses dues vegades abans de dir-les.

Joan Jordi Miralles, escriptor

L

Lúcid

Posseïa la gràcia d’aquella llum que il·lumina i escampa boires i tenebres. Sabia destriar el gra de la palla; descobrir una perla, fins i tot dins una pila de fems; o, dit d’una altra manera, coneixia el secret d’eliminar l’escòria dels esdeveniments humans a fi d’extreure’n l’or i l’argent. En un món on gairebé tot ha esdevingut relatiu, trobem a faltar persones lúcides com ell.

Josep Maria Massegú, pintor

M

Mestre

El recordo assegut a la butaca del menjador, amb un cigarret als dits i parlant de literatura a un marrec universitari. Era com una injecció d’adrenalina a la curiositat de qui vol aprendre. Sabia tant, que obnubilava. Incentivava la voracitat literària. Era intens i vast, com una experiència oceànica. Així es formen els records indelebles dels escriptors cadells.

Eudald Tomasa, gestor cultural

N

Narrador

Als anys 70 i 80 Lluís Calderer va conrear força la narrativa. En els seus relats (recollits més tard a Figuracions, Màscares per a la companyia del teatre dels somnis i La Seu se’n va a córrer món), a banda de mostrar bones dosis d’imaginació, un bon pols narratiu i un gran domini del llenguatge, Calderer hi explora alguns plecs de la naturalesa humana amb una prosa plena de lirisme i sensibilitat.

Llorenç Capdevila, professor i escriptor

O

Obert

Franc, cordial i extravertit en tractar temes quotidians i encara més en els de literatura, música i cinema. En els temes íntims, que afectaven a creences i sentiments, era més cautelós. Assequible i comunicatiu, s’apassionava en els seus temes preferits. Acceptava noves idees i criteris d’acord amb les seves conviccions. L’obertura mental el portava a la curiositat intel·lectual i a la imaginació que sabia manifestar i transmetre perfectament.

Josep Oliveras, geògraf

P

Poeta

Tradició i modernitat. Classicisme i avantguarda. Realitat i somni. Història i mite. Vivència i pensament. Experiència i creació. Sentiment i emoció. Fragments de vida i llum. Tot això, i més, és la poesia de Lluís Calderer –i, per extensió, la poesia. Com diria Octavio Paz, és l’expressió d’alguna cosa viscuda i patida, un mitjà d’alliberament interior. Una invitació al viatge. Un diàleg amb l’absència. “El poema és una màscara que amaga el buit.”

Jaume Huch, editor i escriptor

Q

Quadern

A Quaderns de Taller, el Lluís va tenir un efecte cohesionador, valorant sempre les opinions i els diferents punts de vista dels companys, sense menystenir mai ningú. Sabia escoltar, sense vantar-se mai de res ni fer ostentació d’una intel·ligència en què tothom s’hi podia sentir acollit.

Josep Barés, cofundador de Quaderns de Taller

R

Rebel

No era un rebel visceral, era un «rebel amb causa». La seva era una revolta pausada, que no vol dir faltada de neguit i determinació. Un esperit rebel passat pel sedàs del coneixement i que, davant la distòpia dominant, va mantenir-se incansablement fidel als seus ideals de servei a la cultura i el país.

Anton Baraut, arquitecte

S

Savi

Com els savis de debò, era discret, modest, generós. Els savis practiquen la misericòrdia d’ensenyar a qui no sap sense pontificar, agafant de bracet el que puja el graó. I salven l’ensopiment de les converses, convertint-les en un mar de descobriments. No ets conscient del llegat que deixen fins que no en fas recompte, perquè mai no n’han fet ostentació. Els savis locals han salvat en aquest país la cultura global, tan barcelonina i pretensiosa.

Joan Casas, escriptor

T

Teatre

Des dels anys en què uns joves manresans agafaven el cotxe, acabant de treballar, per anar a l’escola Adrià Gual a Barcelona i van crear Art Viu fins a l’època en què dirigia uns altres joves manresans a Faig Teatre, el Lluís va viure amb passió el teatre, que considerava un bé de primera necessitat i una eina per lluitar pels nostres ideals. El Lluís és la llibertat i l’alegria d’actuar, d’assajar i de parlar-ne. Teatre necessari. Teatre per al país.

Mireia Cirera, actriu

U

Universal

Univers. Manresà de soca-rel, des de les talaies de la plaça Creus i el barri de la plaça Catalunya-Saldes, i participant discretament en grups, moviments, associacions i entitats el Lluís va assolir una cultura polièdrica de coneixements, interessos, curiositats, ironies tot configurant un UNIVERS personal que va saber projectar al seu voltant.

Francesc Comas, historiador

V

Veu

Si l’oratòria és l’art de parlar amb eloqüència, el Lluís era un artista dels relats, tant si presentava una pel·lícula, impartia un curs, llegia un poema o explicava una anècdota. Parlava amb passió del que coneixia i li agradava compartir-ho, sobretot amb les generacions més joves. Es feia un silenci absolut i tots gaudíem de la seva veu, la seva ironia i la seva saviesa.

Conxita Parcerisas, cinèfila

X

Xerrades

Col·laborador d’Òmnium des dels inicis, va ser un puntal en la difusió de la cultura catalana i universal, sobretot fent xerrades en aniversaris destacats o en els cursos sobre literatura. Recordo el seu profund coneixement de l’obra d’Espriu, que vam poder constatar a Arenys de Mar, en una de les moltes sortides literàries amb ell arreu dels Països Catalans (Estellés, Fuster, Llull, Pedrolo) o en la conferència magistral en els actes del 25è aniversari de la mort d’Espriu al Kursaal i en els Dijous de l’Òmnium, a Barcelona, on em va plaure presentar-lo.

Jaume Puig, filòleg

Z

ZOOM

Un zoom remet al cinema, art que va ser una gran escola intel·lectual i de vida per al Lluís; és un recurs formal, no mimètic, que proporciona a l’escriptor dues grans lliçons, en ell ben aprofitades: no ser estrictament realista, per ser intens i autèntic, i parar atenció als detalls, apropar-se a cada cosa, per ser plenament una mirada creadora de sentit. Si li hem sabut fer justícia, a Alfabet Calderer haurem fet com ell per explicar-lo i convocar-lo. A Manresa hem tingut la sort de tenir-lo de mestre. Fem-li el zoom, el tràveling i el pla seqüència que es mereix.

Joaquim Noguero, professor i periodista cultural