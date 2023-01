Des de pràcticament tots els racons de Sant Vicenç s’ha pogut sentir, aquest diumenge al migdia, el so dels tambors que han acompanyat la trobada de romans i armats que s’ha celebrat a la població. Més d’un centenar han desfilat pels carrers de Sant Vicenç i han actuat a les principals places del poble per mostrar les seves coreografies. Mil·limetrades i assajades fins a la sacietat per evitar topades o donar una imatge de descoordinació. Ha sigut ben bé el contrari, fet que el públic, nombrós en tot moment, ha agraït amb aplaudiments.

Ha sigut la primera trobada de Romans i Armats que s’ha celebrat a Sant Vicenç. Ha nascut amb la idea que arreli i que es pugui celebrar cada any per la festa major d’hivern.

Hi han participat l’Agrupació de Romans del poble, els Armats de Manresa i la Guàrdia Romana de Sang de Vila-Real, a Castelló. En total, poc més d’un centenar de persones vestits com si fossin legionaris de l’antiga Roma, amb sandàlies i faldilla curta inclosa. Els més valents, sense mitges. Altres, amb mitges.

La història de Roma

«Si t’apassiona la història de Roma, et disfresses. Es tracta de passar-ho bé amb un tema que t’agrada. I després desfiles, que també està bé», explicava el comandant de les romans de Vila-Real Pascual Costa. Pertanyen a la cofraria de la Puríssima Sang, que és del 1546. Els romans de Vila-Real viuen el seu moment àlgid durant la processó de Setmana Santa. Quan desfilen el públic que hi ha al carrer extrema el silenci per sentir el so de les llances repicant rítmicament al terra.

Els Armats de Manresa són uns històrics. Aquest diumenge han participat a la trobada amb una cinquantena de persones i destaquen per la música que els acompanya: a més a més de la percussió hi ha instruments de vent que interpreten composicions de Manel Camp o Josep Padró.

L’escut també és peculiar. Hi ha gravat el de la ciutat de Manresa i les muntanyes de Montserrat. El capità, Carles Marquès, deia que un cop en marxa se supera el fred, i que la gent s’engresca a formar part de l’entitat «quan et veuen i, sobretot, per la vestimenta».

Els amfitrions, l’Agrupació de Romans de Sant Vicenç, participa a la cavalcada de Reis des del 2006, i el 2019 es va constituir com a entitat «perquè vam veure que la cosa prenia cos i la gent en tenia ganes», comentava Lluís Oliveras. Van començar sent 18 persones, i ara ja superen la trentena. Els dirigeix un centurió i els acompanyen els tabalers de Pikbé.

Recorregut pel poble

Romans i armats han sortit a les 11 del matí de la plaça 11 de Setembre per anar fins a la de l’Ajuntament a través del carrer Gran. Un cop davant l’Ajuntament l’Esbart Dansaire Santvicentí els hi ha donat la benvinguda amb el Ball de L’homenatge.

També ho ha fet l’alcaldessa, Adriana Delgado, que a més a més ha lliurat un bastó de comandament al cap de cada grup per guiar les tropes pels carrers de Sant Vicenç.

A continuació han ofert les seves coreografies, vistoses i rítmiques. Els més aplaudits han sigut, lògicament, els romans de Sant Vicenç.

Posteriorment han desfilat per diversos carrers del poble i han repetit les seves actuacions a la plaça Clavé i a l’11 de Setembre, on la colla del poble ha estrenat una nova coreografia creada i dissenyada en honor al municipi: La Mola.