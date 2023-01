Balsareny prepara uns Traginers sense covid però que mantindran el recorregut per carrers amples

Balsareny ja ho té tot a punt per a una nova edició de la Festa dels Traginers, que enguany podrà celebrar amb tota la seva plenitud i sense restriccions per la covid, del 9 al 12 de febrer, però que malgrat tot, mantindrà la gran cavalcada de diumenge al matí pels carrers més amples de la vila. De fet, aquesta mesura va servir de distanciament durant la pandèmia, però en realitat es va introduir per donar seguretat a una cercavila en què circulen desenes d’animals i grans carruatges, i per això enguany tampoc passarà per espais estrets amb l’objectiu d’evitar aglomeracions.

Aquest any s’espera una participació massiva tenint en compte que la festa torna a la plena normalitat, de manera que es vol extremar la seguretat tant a la cercavila de diumenge, amb dues voltes, com a la cavalcada Jove del dia abans, que farà el mateix recorregut però amb una sola volta pels carrers del Ferrocarril, carretera de Moià, carretera de Manresa, carretera de Berga, i carrer Travessera. Més enllà de els cavalcades, seran quatre dies d’activitats que arrencaran amb les propostes infantils, el dijous 9 de febrer, enguany amb una demostració de ferrar cavalls. Els infants també seran protagonistes en els jocs gegants de divendres al mati i del correfoc infantil de divendres a la tarda, previ a la cavalcada Jove de dissabte. A la tarda i al vespre, i ja per al públic més gran, hi haurà el joc de les anelles, el correfoc adult i la ruta del Traginer, amb un recorregut amb entrepans i rom cremat pels principals bars de la població.

El plat fort arribarà diumenge al migdia amb la Cavalcada dels Traginers que, com cada any, també inclourà la simulació d’un casament d’època amb els nuvis i tota la comitiva de convidats desfilant sobre els animals. Aquesta vegada serà una parella de veritat, formada per Laura Garcia i Toni Sanchez, tot i que el casament real no serà aquell diumenge com si que havia succeït en algunes edicions d’anys enrere, sinó que els nuvis es casaran en una altra data al llarg d’aquest 2023, segons ha explicat Dafne Molina, de la Comissió de la Festa dels Traginers. Tanmateix, l’organització manté la crida a nuvis que vulguin animar-se de cara a properes edicions a casar-se veritablement per la Festa dels Traginers, i d’aquesta manera «trencar la tendència dels darrers anys, en què no s’hi ha apuntat ningú», sosté Molina. Diumenge a la tarda, arribarà un altre dels moments àlgids de la festa, com són els grans curses d’ases, ponis, mules i cavalls, al circuit del Castell, amb inscripcions prèvies online, o presencials el mateix dia a 2/4 de 3.

Aquest any hi haurà alguns canvis en els espectacles i concerts paral·lels a la festa, que agafen embranzida. D’una banda, el concert de l’Escola Municipal de Música que es feia dissabte, enguany es trasllada al dijous a les 5 de la tarda al Sindicat. L’endemà, a les 9 del vespre a la Taverna, hi haurà el sopar Matalarasca amb concert inclòs, seguit d’un concert Jove, en aquest cas a la Sala Sindicat. Dissabte, a les 12 del migdia tindrà lloc un vermut amb imitacions d’Eugenio previ a un espectacle dansaire, i a partir de les 7, hi haurà vàries propostes musicals amb concerts i batucades, fins al gran concert amb Strombers, Vizuri i Dj, a la 1 de la nit al Sindicat. Diumenge a mitja tarda hi haurà el concert de cloenda a la Taverna.

Selles noves

La cavalcada d’enguany estrenarà dues selles de bonic, elaborades manualment, que la Comissió ha decidit renovar aprofitant part del pressupost de la festa que no es va gastar per les restriccions que hi havia durant la pandèmia, segons ha explicat Molina. Són les selles dels dos cordonistes, i de cara a l’any que ve també hi ha previst renovar la del banderer. També s’estrenarà un nou carro d’enterramorts. Per altra banda, la Comissió també ha ampliat el material amb uns nous carros que han estat cedits per la família Verdaguer Puigneró en un acte que va servir de presentació del programa d’enguany i també d’homenatge a la família que ha fet la donació, i en especial a la vídua del difunt que n’era el propietari (vegeu la fotografia).