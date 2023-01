Navarcles ret homenatge a les dues víctimes de l'atropellament mortal de dissabte

La plaça de l'ajuntament de Navarcles s'ha omplert aquest migdia de dilluns per retre homenatge a les dues víctimes de l'atropellament mortal que hi va haver aquest dissabte al municipi. El consistori navarclí i l'Esplai d'Avis han convocat l'acte on hi han acudit prop de 150 persones entre familiars, amics i veïns del poble que han fet un minut de silenci en record de Domènec Seubas i Josefina Moyano. La parella, de 72 i 77 anys respectivament, eren molt participatius en l'activitat cultural del poble.

Els fets van passar dissabte cap a les 2 del migdia al carrer Tèxtil de Navarcles, al polígon industrial de la població. Per causes que es desconeixen i que els Mossos d’Esquadra estan investigant, un jove de 20 anys i també veí del poble, va perdre el control del vehicle amb tanta mala fortuna que va atropellar Seubas i Moyano, que en aquell moment passejaven per l’indret. Ambdós van morir a l’acte. Mentre, el conductor va ser traslladat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per ser atès de ferides menys greus que va patir en el sinistre. Va donar negatiu en la prova d’alcohol i drogues. Un cop li van practicar les cures, els Mossos van comunicar al jove que estava detingut per un doble homicidi imprudent. Va passar la nit de dissabte a diumenge a comissaria i aquest diumenge al matí el van traslladar als jutjats per posar-lo a disposició judicial. El jutge va resoldre deixar-lo en llibertat. Li va retirar el permís de conduir i està obligat a presentar-se un cop al mes als jutjats fins a la celebració del judici o bé fins que es resolgui el cas. Una parella coneguda al municipi Seubas i Moyano vivien a Navarcles i mantenien una relació de parella de feia temps. Ella, vídua d’una relació anterior, era navarclina de tota la vida. Ell s’hi va establir i va començar a col·laborar amb entitats del poble. Formava part del grup de teatre de l’esplai de la població. Es tracta d’un grup molt actiu. Una de les seves últimes obres, Un avi guillat i la veïna del costat, s’ha representat a diverses poblacions de la comarca. També a Manresa.