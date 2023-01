La Unió de Botiguers d'Artés (UBA) va fer l'acte de lliurament dels premis corresponents a la campanya de Nadal. Un esdeveniment que va deixar petita la sala 2 de gener de Cal Sitges per la gran afluència de públic que hi va assistir. I és que després de dos anys de restriccions a causa de la pandèmia, per fi es va poder fer amb normalitat i veient els somriures de comerciants i clients agraciats.

Cada establiment va entregar el seu premi particular, i d'entre tots els premiats es va fer el sorteig dels lots de productes de proximitat, àpats als restaurants associats i vals de compra per gastar als comerços, professionals i serveis de la UBA. La vetllada va acabar amb un refrigeri, on es van poder degustar productes artesans del poble i es va rematar amb un brindis amb cava d'Artés per donar les gràcies per la confiança de totes les persones que aposten pel petit comerç, recordant que un comerç actiu és un poble viu.