El Departament de Territori ha anunciat que implantarà els descomptes ampliats a l C-16 que va anunciar a final d’any a partir del proper 2 de març. A partir d’aquesta data, començarà a aplicar-se l’augment de fins al 80% del descompte total del preu del peatge base a la barrera troncal (central) de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell, de dilluns a divendres no festius, en hora punta (de 7 a 274 d’11 del matí i de 5 a 9 de la tarda). Actualment, aquesta bonificació és de fins al 70%.

També augmentarà fins al 60% del descompte total del preu del peatge base a la barrera lateral d’aquest mateix peatge, en els moviments cap a o des del sud (Terrassa-Barcelona), igualment de dilluns a divendres no festius, en hora punta. Actualment, aquesta bonificació és del 41%.

Cal recordar que aquests descomptes són només per a vehicles de classe II (turismes, furgons i furgonetes) i que és obligat disposar d’un sistema de pagament dinàmic (teletac o l’aplicació Satellise). És a dir, per a aquests tipus de descomptes no és vàlida la lectura de matrícula, que és exclusiva per a la ronda gratuïta de Manresa (els trajectes des del peatge cap al nord, i a l’inrevés).

En aquest cas, destaquen fonts del departament, són mesures que tenen com a objectiu afavorir els desplaçaments per mobilitat obligada, de proximitat i connectivitat del territori.

Cal recordar que aquesta serà la segona mesura que es posa en marxa de les dues que va anunciar el conseller de Territori, Juli Fernández, el 23 de desembre passat a Manresa. Així, el 2 de gener va entrar en funcionament el nou sistema per a gaudir de la bonificació del 100% del cost del peatge a la ronda de Manresa, sense necessitat que l’usuari hi associï un mitjà de pagament (amb lectura de matrícula). Tal i com ha anat informant Regió7, per tal d’accedir-hi la persona usuària ha de facilitar la matrícula del vehicle a través de la web d’Auema. En paral·lel, continua vigent el sistema actual de pagament dinàmic amb ViaT o l’aplicació gratuïta Satellise.

La gratuïtat s’aplica per a tots els recorreguts entre l'enllaç número 41 (Sant Vicenç de Castellet) i el final de l'autopista C-16 a Sant Fruitós de Bages, en tots dos sentits de circulació i als vehicles de la categoria II (turismes, furgons i furgonetes), de dilluns a divendres feiners, les 24 hores.

També cal recordar que, amb el canvi d’any, es va produir una actualització dels preus generals que, en el cas de la C-16, va suposar uns augments de les tarifes bases a l’entorn del 7%.

El Departament de Territori també ha anunciat que a partir d’aquesta data del 2 de març l’autopista C-32 passarà a ser gratuïta en els recorreguts interns entre Cubelles i el Vendrell. Se’n beneficiaran els vehicles que facin trajectes entre l’enllaç 2 (El Vendrell Oest) i l’enllaç 13 (Cubelles accés), i les barreres de Cubelles accés i Calafell accés. La gratuïtat s’aplicarà tots els dies de l’any a tot tipus de vehicles, ja siguin motos, turismes o camions de gran tonatge.

L’objectiu és convertir aquest tram de l’autopista en una ronda gratuïta per a desplaçar els vehicles que actualment circulen per la C-31, una via que travessa els municipis de Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cubelles i que registra una mitjana d’uns 22.000 vehicles diaris. L’autopista podria arribar a atraure 1 de cada 4 vehicles que actualment circulen per la C-31, és a dir, una xifra que rondaria els 5.000 vehicles. Es tracta d’una mesura llargament reivindicada pel territori, que suposarà més seguretat i que les emissions de CO2 s’allunyin de la traça urbana.