Castellbell ultima la reforma del Casino per a la nova biblioteca

La reforma estructural del Casino Borràs de Castellbell i el Vilar encara la recta final per deixar l’edifici a punt de cara al seu condicionament de les àrees interiors perquè puguin encabir la nova biblioteca, més àmplia i funcional que l’actual, i que s’integrarà a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Ja fa unes setmanes que van començar les obres d’aquesta darrera fase, prèvia a la millora dels accessos i a l’adequació dels espais de lectura, i es preveu que quedin enllestides aquesta primavera. Donen continuïtat a altres intervencions anteriors de reforç i millora de l’edifici, que a nivell estructural ara ja quedarà a punt per equipar-lo amb les prestacions que requereix una biblioteca integrada a la Xarxa de la Diputació, amb un espai modern i més gran. Precisament, una de les condicions per ser de la Xarxa és l’ampliació de les instal·lacions actuals, que es fa a partir d’una intervenció en una de les naus laterals de l’edifici del Casino. S’engrandirà aprofitant l’espai de pati interior que hi ha al costat i que permetrà que el nou equipament tingui alguns metres més de superfície. Es tracta de l’antiga sala petita, que quedarà del tot integrada a la nova biblioteca, mentre que la sala gran ja es va rehabilitar el 2003, juntament amb la caixa escènica i el pati de butaques.

Més enllà d’adequar aquest àmbit com a espai integrat a la futura biblioteca, els treballs que ara han començat també afectaran la coberta d’aquest mateix cos lateral. Es refarà per complet perquè es troba en molt mal estat de conservació, fins al punt que una part ja va col·lapsar per problemes amb les encavallades de fusta, en les quals també es van detectar algunes esquerdes verticals sota els punts de suport.

El termini d’execució d’aquesta fase dels treballs és de quatre mesos, i té un cost de 269.581 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n’ha aportat 127.000, mentre que 81.000 euros més provenen de la Generalitat a través del PUOSC. La resta, van a càrrec de l’Ajuntament.

Accessos i mobiliari

Aquestes obres tindran continuïtat amb una intervenció final i que ja completarà l’equipament com a biblioteca. Part de les obres es concentraran en l’adequació dels accessos, que inclouen l’escala interior i un ascensor. A partir d’aquí es treballarà en les instal·lacions, i l’espai ja es podrà dotar del mobiliari i els equipaments necessaris que requereixi la futura biblioteca pública.

Aquest conjunt d’actuacions no es faran fins al proper mandat, en una data encara per determinar. Tampoc no se sap exactament quant costaran, però l’Ajuntament preveu acollir-se a futures convocatòries de subvencions per poder-les afrontar.