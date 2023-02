El Consell Comarcal del Bages ha valorat positivament les inversions previstes al tram sud de la C-55 en el marc de l’acord de pressupostos de la Generalitat per a aquest 2023 que s’ha oficialitzat aquest dimecres, i que Regió7 havia avançat. El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez (ERC), posa en relleu «la satisfacció per un acord que escolta la veu del territori a través de les peticions unànimes fetes el desembre de 2019 a través del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages». Hernàndez hi afegeix que «és un bon moment per posar en valor el lideratge de la nostra institució i celebrar les inversions de la Generalitat amb una mirada àmplia, més enllà de les estratègies partidistes». El Consell Comarcal entén que és molt important que es corregeixi la seguretat d’una carretera en què caldrà continuar treballant per fer possible una intervenció integral. El president afegeix que les inversions anunciades «milloraran la fluïdesa del trànsit i el traçat de la C-55 al tram entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet».

I avança que el detall de les mesures previstes s’explicarà als alcaldes i alcaldesses de la comarca en el marc d’una visita del conseller de Territori, Juli Fernàndez Olivares, al Consell Comarcal del Bages les pròximes setmanes. També ERC al Bages n'ha fet una valoració positiva en els mateixos termes. Tal com avançava Regió7 i com s’ha confirmat, aquestes inversions es concreten en destinar 30 milions d’euros a, per una banda, fer la redacció del projecte informatiu el 2023 d’una variant a Castellgalí, amb el projecte constructiu entre finals d’aquest any i el vinent, i l’execució de les obres entre el 2024 i el 2025. També s’hi inclou l’ampliació de la C-55 amb doble carril entre Manresa i Castellgalí en sentit Barcelona, amb la redacció de projecte constructiu entre final d’aquest any i inici del vinent i execució el 2025. D’altra banda, hi ha la implantació d'un tercer carril de Sant Vicenç a Castellgalí que s’hauria de licitar aquest any, i la millora del tram entre Olesa de Montserra i Collbató, amb licitació de les obres al segon trimestre del 2023 per valor de 6’3 milions d’euros. Tanmateix, el Consell Comarcal del Bages subratlla que mantindrà «la pressió i el diàleg constant» amb la conselleria de Territori per aprofundir en l’aplicació de les mesures que facin que l’autopista C-16 absorbeixi un volum de trànsit més important. En aquest sentit, es recorda que a partir del 2 de març entrarà en vigor l’ampliació fins al 80% dels descomptes al peatge de la C-16 a Castellbell i el Vilar i que des de principis d’any és vigent l’ús gratuït del peatge a la ronda de Manresa a través de la lectura de matrícules.