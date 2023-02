L’acord que aquest dimecres han tancat i anunciat ERC i el PSC per a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per a aquest any confirma una inversió de 38,5 milions d’euros en quatre actuacions diferents al llarg del tram sud de la saturada C-55, tal i com havia avançat Regió7 quan encara s’estaven tancant les negociacions. En el document que es presenta com a «Acord entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar per aprovar el projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2023» es referma de ple el que explicava aquest diari.

Aquestes inversions es concreten en destinar 30 milions d’euros a, per una banda, fer la redacció del projecte informatiu el 2023 d’una variant a Castellgalí, amb el projecte constructiu entre finals d’aquest any i el vinent, i l’execució de les obres entre el 2024 i el 2025. També s’hi inclou l’ampliació de la C-55 amb doble carril entre Manresa i Castellgalí en sentit Barcelona, amb la redacció de projecte constructiu entre final d’aquest any i inici del vinent i execució el 2025.

D’altra banda, hi ha la implantació d'un tercer carril de Sant Vicenç a Castellgalí que s’hauria de licitar aquest any, per 2,2 milions d’euros, i la millora del tram entre Olesa de Montserrat i Collbató, amb licitació de les obres al segon trimestre del 2023 per valor de 6’3 milions d’euros.

El que diu exactament l’acord en aquest capítol és que «atès que la carretera C-55 presenta alguns punts de congestió i es poden millorar alguns aspectes de seguretat, i amb la voluntat de seguir treballant en una intervenció integral en el conjunt de la C-55, s’acorden un seguit de propostes d’inversió per ser executades o licitades durant el 2023 i, en altres, es pren el compromís d’executar-les en els propers anys a mesura que es disposi dels projectes previs».

Mitjançant un comunicat fet públic ahir després de l’anunci, el Consell Comarcal del Bages valorava positivament les inversions previstes al tram sud de la C-55 en el marc de l’acord de pressupostos. El president de l’ens, Eloi Hernàndez (ERC), posava en relleu «la satisfacció per un acord que escolta la veu del territori a través de les peticions unànimes fetes el desembre de 2019 a través del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages». Hernàndez hi afegia que «és un bon moment per posar en valor el lideratge de la nostra institució i celebrar les inversions de la Generalitat amb una mirada àmplia, més enllà de les estratègies partidistes».

El Consell Comarcal entén que és molt important que es corregeixi la seguretat d’una carretera en què caldrà continuar treballant per fer possible una intervenció integral. El president afegeix que les inversions anunciades «milloraran la fluïdesa del trànsit i el traçat de la C-55 al tram entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet». En el mateix sentit ho feia també Esquerra Bages. Eloi Hernàndez detallava que «el traçat actual resta competitivitat a la comarca, ja que ens trobem davant d'una carretera que té passos urbans que esdevenen un coll d'ampolla». I incidia en que «la variant de Castellgalí millorarà la mobilitat de la comarca considerablement» i que amb aquesta actuació «donem resposta a les demandes fetes durant dècades i alhora evitem construir sobre un dels punts més emblemàtics i sensible com és l'aiguabarreig dels rius Cardener i Llobregat».

En l’àmbit viari, l’acord tancat entre republicans i socialistes també preveu tres partides diferents per a la C-59, la carretera que dona sortida al Moianès cap al Vallès fins a connectar amb l’AP7. En concret, el document subscrit per les dues formacions acorda executar al llarg d’aquest any les obres de millora ja previstes i anunciades del traçat d’aquesta carretera des de Moià fins a Sant Feliu de Codines per valor de 6 milions d’euros. I també licitar, abans d’acabar el 2023, l’execució de les obres de millora del traçat d’aquesta mateixa carretera des Moià fins a la connexió amb l’eix Transversal (C-25), en terme de Santa Maria d’Oló, per un valor de 2 milions d’euros. D’aquestes obres se n’ha encarregat l’estudi del projecte.

A més, referent a aquesta carretera també es preveu aprovar durant aquest primer semestre el projecte constructiu de la variant de Sant Feliu de Codines i iniciar els tràmits per a la licitació de les obres. Una actuació que, tot i que queda fora de l’àmbit del Moianès, té una incidència molt directa amb la seva connectivitat, ja que tot el trànsit que hi va o que en prové ha de passar actualment pel nucli urbà d’aquesta població.

Pel que fa a la xarxa ferroviària, un dels aspectes més destacats és que s’acorda destinar 100.000 euros per a la realització, al llarg d’aquest any, d’un «anàlisi de factibilitat del desdoblament de les línies d’Igualada i Manresa de Ferrocarrils». Estudi i potencial desdoblament que s’entén que voldria incidir en el que és el gran dèficit i repte alhora d’aquesta línia: guanyar velocitat i capacitat de servei.

També referent a Ferrocarrils l’acord inclou la redacció del ja conegut i abastament anunciat projecte d’ampliació i integració urbana de la línia a Manresa, amb el seu perllongament i el soterrament d’una part. I també la redacció del projecte constructiu per a la supressió del pas a nivell d’Igualada i la integració urbana del traçat a la ciutat.

D’altra banda, es recull el compromís de «seguir treballant pel desplegament del servei de rodalies ferroviàries de Lleida, negociant a tal efecte amb l’operador actual, Renfe, la millora de la freqüència de pas dels combois a l’àrea» mentre no es faci el canvi d’operador a Ferrocarrils, previst pel 2025. Una xarxa que preveu un desplegament amb 4 línies, de les quals la de Manresa-Lleida-Cervera, passant per Calaf (l’actual R12).