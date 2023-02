Els programes de mentoria social arriben a diferents pobles del Bages per primera vegada aquest inici d’any per ajudar a lluitar contra les desigualtats d’infants i adolescents. Cardona, Castellgalí, Artés i Sant Vicenç de Castellet estrenen aquest hivern el projecte enTàndem de l’entitat sense ànim de lucre AFEV amb l’objectiu d’acompanyar infants i adolescents en dificultats. El Consell Comarcal del Bages dona suport a l’impuls d’aquest projecte de mentoria social i educativa on una persona jove voluntària fa de referent a un infant o adolescent en situació de vulnerabilitat personal o social. Darrerament el programa s’ha presentat a Cardona.

L’acció solidària consisteix en que la persona mentora acompanya a l’infant o adolescent durant una tarda a la setmana (dues hores) i realitzen activitats que estimulen l'autonomia, l’autoestima i la motivació i l’interès per a l’estudi. Com per exemple, passejar pel barri, visitar alguna exposició o activitat cultural o fer alguna activitat esportiva, entre altres.

Amb l’objectiu d’oferir un gran ventall d’activitats als tàndems (parelles de mentoria), l’entitat AFEV i l'associació cultural El Galliner, responsable de les programacions municipals estables de teatre, dansa i música a Manresa, han formalitzat una col·laboració amb la qual totes les parelles podran gaudir dels espectacles dirigits a joves (Platea Jove i cicle RBLS) gratuïtament. Això permet aproximar la cultura i, especialment, les arts escèniques tant a les infants i adolescents d’alguns instituts públics de la comarca com a les persones joves que realitzaran el voluntariat.

Un referent positiu per motivar i acompanyar

Gràcies a aquest acompanyament, els infants i adolescents aconsegueixen tenir algú amb qui comptar; una persona referent amb qui aprenen, es diverteixen i prenen consciència que l’esforç té recompenses; mentre que també se senten més motivades per continuar estudiant i milloren els resultats acadèmics.

De fet, segons els equips de Serveis Socials i els centres educatius, el 90% d’infants i joves que participen en el programa milloren tant en l’àmbit personal com acadèmic. A més, el 77.8% d’aquestes persones acompanyades tenen més clar què estudiaran en el futur. A Manresa aquest és el tercer curs en què l’Ajuntament, en el marc del Programa de Millores d’Oportunitats Educatives de la Generalitat, aposta per aquest projecte.

Aquest projecte va començar el 2008 a Barcelona i en aquests moments col·laboren més de 250 persones voluntàries a diversos territoris de la província de Barcelona, de Lleida i de València.

L’acompanyament no es tracta d’un reforç escolar, sinó que es recomana fer activitats d’oci saludable i no consumista, com fer passejades per l’exterior o utilitzar els equipaments públics dels municipis.

El projecte enTàndem cerca noves persones voluntàries d’entre 18 i 35 joves que estiguin obertes a conèixer, aprendre, adaptar-se i créixer com a referents d’una persona. Els interessats poden contactar amb el programa de voluntariat a través de la pàgina web afev.cat/voluntariat, el correu electrònic voluntariat@afev.org o bé el telèfon 633 264 626.