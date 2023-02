La Generalitat instal·larà en els propers mesos una desena de marquesines en parades d'autobusos interurbans en poblacions del Bages i l'Anoia per millorar el servei de transport públic i el confort de les persones usuàries. La proposta s'inclou en el marc d'una àmplia operació en el conjunt de Catalunya, on es col·locaran fins a 49 marquesines en una vintena de comarques per un import de 2,1 milions d'euros, que compten amb finançament dels fons europeus Next Generation.

En concret, al Bages es preveu la ubicació de dues noves marquesines a Manresa i una altra a Sant Feliu Sasserra. A l'Anoia hi ha contemplades dues instal·lacions al nucli de Sant Genís de Jorba; i la resta, al nucli de Sant Pere del Vim de Veciana, al nucli de Santa Maria del Camí d'Argençola, a la Llacuna, a Vilanova del Camí, i a la Torre de Claramunt. Les actuacions consistiran en la substitució dels pals existents a diversos emplaçaments de la xarxa d’autobusos interurbans per marquesines, amb l’objectiu de proporcionar la ciutadania unes millors condicions d’accessibilitat, seguretat i confort en els equipaments i serveis de transport públic. Així mateix, s'inclouen tasques com el desmuntatge dels elements existents, l’esbrossada de terrenys, la modificació de mobiliari urbà, canalitzacions, urbanització de l’entorn i senyalització. El Departament de Territori ha iniciat la licitació de les obres. Es preveu que els treballs comencin aquest estiu i tinguin un termini de sis mesos.