L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l'entitat Cooperativa La Agrícola han signat una declaració d'intencions per tal que el local de l'entitat, el que es coneix com La Sala, esdevingui un espai compartit on es puguin fer tant activitats municipals com propostes de l'entitat. Aquest espai de 284 m2 es troba ubicat a la carretera de Vic, a tocar de les dependències municipals.

En aquesta declaració, l'Ajuntament es compromet a executar les obres d'adequació necessàries al local per tal d'obrir-lo al públic, com a contrapartida al lloguer de l'espai. En aquest sentit, l'Ajuntament té la voluntat de redactar un projecte i fer les obres necessàries al local, i el cost de les mateixes anirà en contrapartida de l'exempció del pagament del lloguer durant el període equivalent a l'import de les obres. Un cop adequat el local, l'Ajuntament n'assumirà les despeses derivades dels subministraments així com de la neteja de l'espai. La Cooperativa La Agrícola és una entitat fundada l'any 1893, molt arrelada al municipi, i que enguany celebra els seus 130 anys d'història. La Sala va néixer com a punt de trobada i comerç pels santfruitosencs. En aquest espai s'hi feia venda de queviures, però també era un lloc on compartir un cafè, celebrar un ball popular o gaudir d'una pel·lícula. La voluntat de l'Ajuntament i l'entitat amb aquest acord, és la de tornar a donar vida a aquest espai, omplint-lo d'activitats i propostes, un cop s'hagin executat les obres.