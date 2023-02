Bages Turisme ha començat a treballar per donar una projecció turística a la Transéquia, la caminada que convoca cada any més de 5.000 persones de perfils molt diversos. L’objectiu és potenciar la captació de públic de fora de la comarca incentivant les pernoctacions, la despesa i la realització d’altres activitats per part dels participants, com ara àpats en restaurants, visites a cellers o visites culturals. A la vegada, es vol aprofitar la Transéquia per donar a conèixer la comarca i aconseguir que els participants tornin al territori en algun altre moment de l’any.

Aquesta nova línia d’actuació de Bages Turisme és el resultat d’un estudi encarregat a la Diputació de Barcelona l’any 2022, sobre l’aprofitament turístic d’esdeveniments esportius. Fruit de l’estudi s’ha posat en marxa una taula de treball per millorar la coordinació entre els agents implicats en la Transéquia i que està integrada per allotjaments, restaurants i tècnics de promoció turística dels municipis per on passa (Balsareny, Sallent, Santpedor, Sant Fruitós i Manresa). Aquesta taula ha de servir per dur a terme accions concretes per seduir turistes i visitants a passar tot el cap de setmana a la comarca, donant a conèixer l’oferta turística del territori.

El primer que s’ha treballat és la incorporació d’opcions i ofertes d’allotjaments, restauració i paquets turístics al web de l’esdeveniment www.transequia.cat. Així mateix, s’han definit un seguit d’accions de promoció a través dels canals de Bages Turisme per tal d’arribar al públic de l’àrea metropolitana de Barcelona, com són un sorteig o una campanya de pagament a Instagram.

L’informe de la Diputació fa altres recomanacions com millorar la coordinació entre els agents públics implicats en la Transéquia, tematitzar les propostes turístiques vinculades a la Séquia al voltant de l’aigua i el producte agroalimentari i explorar la promoció cap al col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda. L’estudi ha de servir de full de ruta als organitzadors de la Transéquia, Parc de la Séquia – Fundació Aigües de Manresa Junta de la Séquia, per donar un enfoc més turístic a la Transéquia, que enguany arribarà a la 39a edició convertida en un èxit i un orgull per als bagencs i bagenques

La taula de treball, per la seva banda, vol ser un espai per gestionar conjuntament l’esdeveniment, sumar esforços i ampliar l’impacte de l’esdeveniment al territori. En la primera reunió de la taula s’ha aprofitat per donar a conèixer els itineraris per a bicicletes que Bages Turisme ha senyalitzat recentment per l’entorn de la Séquia i el material divulgatiu que els explica. El Parc de la Séquia ha presentat l’agència de viatges Camins de la Séquia, que ofereix un seguit de productes per descobrir el canal medieval (https://www.caminsdelasequia.cat/).

El conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, destaca que «estem contents d'haver facilitat als organitzadors de la Transéquia un estudi que ens ha de proporcionar les eines per projectar turísticament un esdeveniment esportiu de gran importància i molt consolidat a la comarca del Bages i poder-lo mostrar amb tot el seu atractiu». Comas ha posat en valor el treball transversal iniciat, que ha de servir per «fer de la Transéquia un producte encara més potent».