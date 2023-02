Genís Rovira, actual alcalde de Navàs per la CUP, no tornarà a optar a la reelecció. Rovira, que ha estat vuit anys regidor a l’Ajuntament i dos al capdavant de l’alcaldia, diu que «ha arribat el moment de parar» després d’una legislatura «molt complexa», que el maig deixarà satisfet per la feina feta, però sense amagar una certa decepció per les relacions amb ERC, l’altre soci de govern.

Rovira ha fet pública la seva decisió aquest divendres en un comunicat que també ha penjat a les xarxes. Explica que se sent «realitzat» després del seu pas per l’Ajuntament, però ara tanca una etapa per dedicar-se a l’ensenyament, la seva autèntica «vocació», si bé «continuaré treballant de forma incansable dins i fora de l’Ajuntament per fer el millor per Navàs».

Rovira assegura que la decisió de no continuar «no ha estat gens fàcil», i argumenta «motius diversos» que l’han empès a fer-ho, des de la malaltia que a l’inici del mandat el va apartar del càrrec i va obligar a postposar-lo, fins al context de la pandèmia «i sobretot pel fet de no treballar del tot a gust dins la coalició» amb ERC. En aquest sentit, apunta que «en general no hi ha hagut treball en equip, i massa vegades he(m) viscut situacions que no haurien de tenir lloc en un pacte de govern on la la confiança ha de prevaldre». Tanmateix, apunta que «seria injust generalitzar, i tampoc seria just no posar en valor la bona feina que hem fet i que continuarem fent fins a final de la legislatura». En relació a la CUP, el fet que ell no continuï a l’Ajuntament diu que no és motiu de desestabilització perquè «aquí res no s’acaba i tot comença».

Una alcaldia per fases

Genís Rovira es va presentar per primer cop com a candidat cupaire a les eleccions del 2019, agafant el relleu de Jaume Casals (que havia estat alcalde durant dos mandats), i va ser la força més votada, tot i que va perdre la majoria absoluta assolida per la formació quatre anys abans. Va superar ERC per només 3 vots i amb els republicans es va establir un pacte de govern des de principi de mandat, durant el qual Rovira ha estat batlle en dues fases.

I és que, en virtut d’aquest acord, totes dues formacions van establir que es repartirien l’alcaldia la meitat del mandat, i el va començar el líder de la CUP per visibilitzar una continuïtat del treball realitzat en els mandats precedents. Però cinc mesos després d’agafar la vara, Rovira va haver de renunciar al càrrec per una malaltia que se li va detectar i per a la qual va haver de seguir un llarg període de tractament que no li permetia estar a plena disposició.

Li va agafar el relleu, el novembre del 2019, qui ja s’havia establert que ho havia de fer més endavant, el cap de files republicà Salvador Busquets, i Rovira va mantenir l’acta de regidor i va seguir treballant com a tal dins de l’executiu navassenc, al capdavant de Cultura, Comunicació i Noves Tecnologies, amb el compromís que recuperaria l’alcaldia dos anys després. Efectivament, el 19 de setembre del 2021 es va tornar a fer el traspàs de la vara, i des d’aquella data fins a l’actualitat Genís Rovira és el batlle del municipi.

Al llarg d’aquesta segona etapa, un dels temes que ha concentrat els esforços del consistori que presideix ha estat el del futur del mapa educatiu, després que es plantegés un projecte d’integració a la xarxa pública dels dos centres concertats (el Col·legi Sant Josep, de primària, i l’Escola Diocesana, de secundària amb Batxillerat). Proposta que, finalment, no va prosperar i que ha fet que ara el consistori hagi tornat a concentrar esforços a aconseguir que es faci l’edifici definitiu per a l’institut, que des de la seva creació ocupa un espai provisional.