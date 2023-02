El projecte de rehabilitació integral de l’estació de Renfe de Sant Vicenç de Castellet, que inclourà la construcció d’un pas soterrat que permetrà comunicar a peu les dues bandes del poble separades per la línia el tren, serà una realitat a mitjans de l’any 2025. Així Els treballs, que tindran una durada de 20 mesos, és previst que comencin l’any vinent, amb una inversió global de 7,5 milions d’euros.

El projecte de millora de l’estació de Renfe de Sant Vicenç, que s’ha presentat aquest divendres al migdia a l’Ajuntament, contempla la rehabilitació integral de l’edifici i de les andanes i la construcció d’un pas ciutat que reforçarà la seguretat de les persones usuàries i millorarà la mobilitat i els recorreguts a peu al municipi. En aquest sentit, l’alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, ha assegurat que «és un projecte vital d’una banda per la rehabilitació de l’estació, que és molt necessària i, de l’altra, perquè hi haurà la construcció d’aquest pas ciutat, que també soluciona un problema de mobilitat intern de Sant Vicenç».

La presentació del projecte ha comptat amb la presència del secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, que ha destacat que «el Pla de Rodalies va més enllà de les grans inversions i també suposa fer realitat actuacions a petita escala que milloren el servei i canvien la vida dels usuaris». Amb el projecte redactat, ha anunciat que el proper pas serà la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i l’Estat per tal que el consistori oficialitzi la cessió dels terrenys que acolliran el pas i assumeixi el manteniment posterior. La previsió és licitar les obres aquest mateix any i adequar l’espai per als treballs per poder tenir acabat el projecte a mitjans del 2025.

El nou pas, que enllaçarà el passeig Pau Casals i el carrer Mura, s’obrirà en un punt molt cèntric que permetrà anar d'una banda a l'altra sense necessitat de creuar per sobre les vies com passa ara amb els riscos que això comporta per als vianants. La nova infrastructura tindrà unes escales i un ascensor a l’accés nord, mentre que pel sud les persones usuàries hi accediran a través d’unes escales i una llarga rampa. En paral·lel, l’accés a l’estació quedarà centralitzat a través del vestíbul principal de l’edifici amb les mesures d’accessibilitat i de control pertinents.

Les obres també suposaran una millora del paviment de les andanes, que quedaran a nivell dels trens, i es renovarà tota la il·luminació, que serà de tecnologia LED. El projecte també contempla habilitar una zona de pàrquing dissuasiu «que reorganitza l’entorn de l’estació amb una actuació molt integrada en la trama del municipi», segons ha detallat el subdirector de Passos a Nivell i Instal·lacions de Protecció i Seguretat de la Direcció General de Conservació i Manteniment d’ADIF, Roberto Muela.

Un intercanviador ferroviari

A banda de facilitar la mobilitat interna al municipi, el nou pas subterrani permetrà també apropar les dues estacions ferroviàries del municipi, la de Renfe i la de Ferrocarrils, entre les quals hi ha una distància de tot just uns 200 metres, però que en realitat estan més allunyades per la complicada accessibilitat que tenen actualment. Això permetrà convertir el municipi en un futur intercanviador ferroviari de la comarca, ja que que facilitarà la connexió entre la línia de Renfe, que enllaça el Bages amb Barcelona pel Vallès, i la de Ferrocarrils, que ho fa pel Baix Llobregat.

En aquest línia, Delgado ha subratllat que l’obra «és una aposta important pel municipi, però també per la comarca» ja que li ha de permetre convertir-se en l’intercanviador comarcal. Paral·lelament, el consistori treballa amb Ferrocarrils de la Generalitat perquè construeixi també un pas ciutat per creuar per sota les seves instal·lacions que millori la mobilitat interna del municipi.