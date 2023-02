El conjunt de Castellet es reobre al públic després d’anys de reformes

Els veïns de Sant Vicenç de Castellet han redescobert avui el conjunt monumental de Castellet, en unes visites guiades que han permès mostrar els treballs de rehabilitació que s'han dut a terme principalment a l'ermita, la casa de l'ermità i la torre medieval. Les visites que s'allargaran fins demà suposen un pas endavant important per a l'obertura al públic d'un complex que roman tancat des de l'any 2016 per les obres i que l'Ajuntament vol potenciar com un punt d'interès turístic que permeti explicar la història del municipi i del seu entorn.

L'activitat ha aplegat el primer dia un centenar llarg de persones que han conegut al detall les reformes que s'han fet als edificis i quins usos tindran a partir d'ara. Un dels espais que ha generat més interès ha estat la casa de l'ermità, que ha renovat completament la seva imatge. Les obres han permès consolidar un edifici de tres plantes, cadascuna de les quals pivotarà al voltant d’algun dels eixos en què s’estructuraran les visites, com ara la història del complex i els elements geològics que l'envolten.

Els visitants també s'han endinsat a l'ermita, un espai de culte que es destinarà bàsicament a acollir exposicions i incorporarà un espai immersiu per explicar la història del conjunt de Castellet a partir de la narració dels gegants Barons. Alhora, el públic ha accedit a la torre de guaita, on s'ha adequat l'interior amb una escala per poder accedir fins al mirador. En aquest punt, des d'on es poden observar paratges d'interès geològic com les Muntanyes Russes i Montserrat, s'instal·laran plafons informatius.

L'alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, que ha acompanyat els veïns al llarg de la visita, ha remarcat la importància de recuperar "un espai molt important per al poble, on sempre s'havien celebrat aplecs i trobades". En aquest sentit, ha posat en relleu que les reformes tenen l'objectiu de dignificar "un entorn amb molta història i fer-lo visitable". L'alcaldessa ha assegurat que, una vegada es completi la museïtzació de l'espai, "la voluntat és convertir Castellet en una de les principals rutes d'interès del municipi i que, al seu torn, esdevingui un centre de dinamització cultural amb concerts, exposicions o activitats infantils".

Durant els pròxims mesos, la previsió és treballar en la museïtzació dels espais i en l'adequació dels murs perimetrals per aconseguir fer visitable l'espai. El regidor de Cultura de Sant Vicenç, Jordi Palma, explica que, fins al moment, s'ha completat la part més important de les obres previstes en el pla director aprovat el 2016 per a la rehabilitació integral del complex. "D'ara endavant, els esforços se centraran a millorar l'accessibilitat de l'entorn, a partir de l'arranjament dels camins i del reforç de la senyalització", detalla. D'altra banda, també està prevista la construcció d'unes plataformes entorn les runes del castell, així com la urbanització de l’esplanada entre l’ermita i la torre.

Per tirar endavant les reformes, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha comptat amb subvencions dels fons europeus Feder, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. En total, la fase de rehabilitació integral de l’ermita i la torre medievals i la casa de l’ermità ha tingut un cost d'entorn els 700.000 euros, que també s'han finançat amb fons propis de l'Ajuntament. Per al pressupost d'enguany, està inclosa la licitació de les obres per la museïtzació dels espais i la millora de l'accessibilitat al conjunt.