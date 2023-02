El sector dels jocs de taula ha viscut en els darrers anys una eclosió que ha multiplicat el nombre de professionals, esdeveniments i públic interessat per aquesta forma de cultura lúdica. Entitats com Caldaus de Calders i el CAE de Manresa i creadors com el manresà Ferran Renalies són els referents a casa nostra d’un sector que s’està obrint pas al territori. Text: Blanca Soler Fotos: Mireia Arso, Oscar Bayona i arxiu particular

Una cultura lúdica que suma reptes i aficionats

Els jocs de taula tenen una llarga història. Tant, que fins i tot se’n situa els orígens (com a reptes per entretenir-se) a l’època del neolític. Ara fa entre 6.000 i 10.000 anys. Tot i que coneixem molts jocs tradicionals, cada vegada neixen més jocs de taula moderns de diferents tipus i varietats, que es poden classificar segons l’edat, els jugadors, els àmbits curriculars o les habilitats. LUDO, l’associació espanyola de creadors de jocs de taula, afirma que, a causa de la pandèmia, hi ha hagut un increment d’editorials de jocs de taula a Catalunya més enllà de la més coneguda: Devir. El fet d’haver-nos de quedar tancats a casa va provocar que nasquessin noves editorials per oferir nous jocs i també molts creadors es van atrevir a publicar per primera vegada.

L’associació de jocs Caldaus de Calders es va constituir l’any 2018 amb només quatre socis, aficionats dels jocs de taula que es trobaven amb l’inconvenient que cada vegada els jocs eren més cars i en sortien de més atractius. La idea principal de crear l’associació era socialitzar l’afició i compartir les despeses a l’hora de comprar nous jocs. A partir d’aquí, van començar a treballar per esdevenir una entitat i poder trobar un lloc per jugar sense molestar les famílies. El boca-orella va començar a córrer i s’hi va unir gent diversa. «Hi ha gent que a casa ell és l’únic aficionat i vol jugar, però no té amb qui», explica el president de l’associació, Joan Gallego. És el cas de David Tugues, que ara és soci de Caldaus. Li agradava molt jugar i, quan es va assabentar de l’existència de l’associació, va apuntar-s’hi sense pensar-s’ho. «El 2018 no hi havia cap altre club de jocs de taula a la comarca del Moianès, per això vam tenir cert èxit», afegeix Gallego.

El municipi va començar a reunir gent de pobles veïns, de Monistrol de Calders, de Sallent, d’Artés i de Moià, com el David i l’Eduard Altarriba, socis de Caldaus actualment. La seva afició, com la de tots els altres socis, no només és jugar, sinó difondre els jocs de taula, transmetre la passió i fer que agradi el hobby. «Volem convertir el Moianès en la primera comarca ludificada», somriu Tugues. A part de reunir-se dos cops per setmana, on fan sessions lúdiques, el segon diumenge de cada mes fan jornades de portes obertes a les famílies, treballen fent sessions lúdiques a escoles i casals, fan jornades de descoberta al parc de Moià i organitzen la jornada Calders Juga un cop l’any amb la finalitat d’obrir la seva afició al poble i a comarques veïnes. També col·laboren amb les biblioteques, que han començat a veure els jocs com un producte interessant i ofereixen un catàleg igual que el que existeix amb els llibres. «Ara ha sortit un document que ajuda les biblioteques a poder escollir quins jocs són els més adequats per a la iniciació i quins són més complicats, perquè les recomanacions poden ser poc exactes», afirma Joan Gallego.

Ara per ara, l’associació té vint-i-dos socis i se n’hi distingeixen de dos tipus: els que fan servir la ludoteca com a servei de préstec, que permet gaudir d’un joc entre dues i tres setmanes a casa en família, i els socis actius que van a jugar a les sessions i fan servir l’associació com a espai de joc. «No només és un univers per a senyors, cada vegada hi ha més dones», diu Tugues. Les trobades setmanals de dimarts i divendres a les vuit del vespre a la Sala d’Entitats són gratuïtes, ja que la finalitat és contagiar aquesta passió pel joc.

No és l’única associació que hi ha a la Catalunya central. Al Bages, concretament a Manresa, hi ha l’associació del CAE des de l’any 1987, tot i que no va ser fins al 1999 que va néixer una secció especialitzada en jocs de taula anomenada el Club del Joc, format per un equip de socis i voluntaris. La seva principal funció és fer difusió i divulgació dels jocs de taula, per això les activitats que munten no són tancades, sinó obertes a tothom perquè la gent hi vagi a jugar. «El joc de taula continua sent present avui dia, per exemple als menjadors escolars, a sales d’espera, a acollides, etc.», afirma el director del CAE, Nasi Muncunill.

Cada vegada hi ha més activitats lúdiques al Bages , i han anat apareixent noves iniciatives com festivals, experiències o fires. «La singularitat del club del joc a Manresa és important perquè hi ha ciutats que tenen un esdeveniment de joc i molt potent, però a Manresa al llarg de tot el curs escolar cada setmana hi ha una activitat de joc i ja fa vint anys que ho fem», assegura Muncunill. També fa vint edicions que se celebra la Setmana de Jocs al Carrer, on es programen diferents activitats a diferents places de la capital del Bages durant les tardes i nits d’una setmana. Gràcies a aquestes activitats, aconsegueixen mobilitzar entre 8.000 i 9.000 persones durant l’any.

A Osona, hi ha l’associació Osona Juga, que també treballa per difondre els jocs de taula com una eina de cohesió social i educativa, però són conscients que no hi ha una gran divulgació a la comarca. Per aquest motiu, des de l’associació estan intentant fer créixer el nombre d’aficionats que es troben per jugar. A la comarca celebren la fira del Joc-Joc de Tona cada any a finals de novembre, que atreu molta gent de la comarca i comarques veïnes i ja porta més de vint edicions. És una fira de caràcter familiar, però enfocada a tots els públics perquè ajunta joc clàssic i de carrer amb el joc de taula modern. Miquel Colomo explica que, en un futur pròxim, els agradaria poder organitzar també ells mateixos alguna fira.

Per la seva banda, Núria Casellas, creadora de jocs de taula, també creu que queda molta feina per fer. La difusió als mitjans es fa en forma de llistes de jocs en dates assenyalades, per exemple Nadal, i només es tenen en compte jocs molt coneguts. «Proposaria parlar dels jocs de taula de la mateixa manera que es parla d’altres productes culturals, com pel·lícules, sèries, llibres o obres de teatre. Es podria parlar de novetats, de fires, o presentar els jocs per a tipus de públic o categories: cooperatius, de deducció, estratègics...», afirma Casellas. Creu que les fires serveixen per donar a conèixer els jocs de taula, però potser no se’n fa prou difusió.

A Berga també se celebra la Fira del Joc gràcies a la Cia. de Jocs l’Anònima, que també du a terme moltes activitats lúdiques a la comarca i s’apleguen per jugar, generar nous projectes lúdics i activitats de jocs des de fa onze anys. A més, organitzen l’escola d’estiu de jocs tradicionals de Vic-Folgueroles, la Fira del Joc i de Nadal de Berga, formen part del festival DAU Barcelona, de la fira cultural i popular de l’Ascensió de Granollers i del Joc de Tona. L’associació és principalment liderada per Víctor Baroja i Òscar García, però el valor incalculable són els més de cinquanta voluntaris que té l’associació i que participen en les diferents fires.

Explosió amb el Carcassonne

«Al final dels anys 90, el joc de taula modern va fer una explosió molt forta sobretot a Alemanya amb l’aparició del joc de taula Carcassonne», explica Eduard Altarriba, de l’associació Caldaus. El joc modern, per distingir-lo del tradicional com pot ser el parxís, és aquell que té un autor. El parxís ningú sap qui l’ha creat. Per tant, el joc modern va aparèixer al principi dels anys 90 amb el Rol iel Magic. «És un món que encara està bastant per descobrir, tot i que la indústria ha anat augmentant», afegeix Joan Gallego. A Alemanya cada any es fa una Fira Internacional de Jocs de Taula Spiel a la ciutat d’Essen, un certamen que concentra aficionats i professionals vinculats a la creació i edició de jocs de taula. «En els últims deu anys, el mercat dels jocs de taula ha fet una explosió brutal aquí i a tot arreu, però la pandèmia encara ho ha accelerat més», explica Altarriba. Per exemple, el festival del joc Dau de Barcelona va reunir 9.000 visitants en la seva primera edició i, en l’última, el novembre passat, va créixer fins a 30.000.

«Realment els jocs són cultura»

«S’està creant tot un ecosistema al voltant dels jocs de taula: botigues, editorials, podcasts, influencers, fins i tot periodistes especialitzats», comenten des de Caldaus. «Si els jocs de taula estan passant a la digitalització és perquè realment són cultura i la nova era digital porta a crear aquesta comunitat». Arran de la pandèmia han nascut moltes més editorials, més enllà de la que tenim aquí de referència, que és Devir.

Tot i que els jocs estan conquerint nous sectors i adoptant noves perspectives, els socis de Caldaus estan d’acord amb el fet que moltes famílies sempre acaben jugant als mateixos jocs. «Els jocs tenen un reglament que s’ha de llegir, s’ha d’aprendre i això requereix un esforç que algú ha de fer per poder jugar», explica el president. «La gent vol jugar, però li fa mandra llegir els reglaments». Comenten que no tots els jocs de taula moderns són difícils, hi ha coses molt senzilles, hi ha jocs que duren partides de vint minuts, i altres, com el Nemesis, que necessites cinc hores per jugar-hi. «Hi ha milers de jocs, però de mecàniques no n’hi ha tantes, s’acaben repetint en diferents formats», diu Altarriba.

En realitat, els jocs són com els llibres, és un món que està en constant moviment, surten noves versions, ampliacions i novetats.