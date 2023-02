Castellbell i el Vilar vol consolidar un dels fenòmens naturals més singulars que es poden veure i viure a Catalunya com a acte divulgatiu i lúdic. Es tracta de la posta de sol a través de la popular Roca Forada de Montserrat, fenomen que s’ha batejat amb el nom de Flor de Sol, per al qual enguany s’ha organitzat tot un seguit d’actes complementaris per al 17 i 18 de febrer, dos dels dies considerats de millor observació des del nucli del Vilar, una talaia que ofereix unes vistes excepcionals de tot el massís de Montserrat.

L’esdeveniment es podrà seguir els dos dies a partir de les 5 de la tarda des de la plaça de l’Església de Santa Maria del Vilar, on hi haurà una fira de productes locals, degustació de vi i servei de restauració. El grup Solaris, que ja hi va participar a l’any passat, acompanyarà el moment amb la seva música particular. Amb instruments com els hangs, els didgeridoo, els gongs, les flautes de fusta, o els coms tibetants construiran un místic paisatge sonor per acompanyar el trajecte descendent del sol fins al moment culminant de la posta.

A més, es convoca un concurs de fotografia, que incentiva que el públic capti les millors imatges del moment exacte de la posta de sol, i que premiarà les tres millors fotos amb 100, 75 i 50 euros, respectivament.

La posta de sol a través de la Roca Foradada és únic i cada vegada desperta més interès per part de persones aficionades a la muntanya, a l’astronomia i a la fotografia d’arreu del país. És un fenomen car de veure, perquè el temps i el lloc des d’on gaudir-lo són molt pocs i concrets. Per això, Castellbell, el municipi que en gaudeix, s’ha proposat potenciar-lo com a atractiu i fer-ne un senyal d’identitat. L’oportunitat s’ofereix 9 dies l’any –confiant que no hi hagi núvols que ho espatllin–, en un punt molt concret, metre amunt metre avall –cada dia canviant–, i tot just es perllonga encara no un parell de minuts. Per tota aquesta excepcionalitat, els veïns de Castellbell s’han adonat que tenen un tresor natural singular, encara que sigui molt acotat en el temps i en l’espai, i ha decidit difondre’l més enllà dels seus convilatans.

És un fenomen que es produeix des de fa milions d’anys, però que fins fa poc pràcticament només coneixien els veïns del Vilar, i alguns més de Castellbell. La posició lleugerament alçada d’aquest antic nucli fa que la trajectòria de la posta del sol pràcticament culmini projectant la seva llum per dins de la cavitat natural, de manera que per uns moments sembla que la travessi i la fongui.

Històricament, i per tradició familiar, els habitants de cadascuna de la dotzena d’antigues cases que formen aquest nucli sap el dia que el sol es pon per la Foradada i el raig es projecta a casa seva. Comença entre el 14 i el 15 de febrer, per la plaça de l’Església (situada a l’extrem més nord-oest), i el darrer dia que és possible l’observació és el 21, a l’altura de l’estació de la Renfe (a l’extrem més sud-est del nucli). El sol s’amaga rere la muntanya quan falten pocs minuts per a les 6 de la tarda, i els seus rajos travessen durant aproximadament un minut i mig la Foradada.