L’estudi de salut comunitària liderat pel cardiòleg Valentí Fuster a través de la Fundació SHE prenent com a base comparativa ciutadans de Cardona i Sallent ja està incidint en els hàbits de més de mig miler de persones del primers dels municipis, que és el que es pren com a població d’intervenció. El projecte (Healthy Communities 2030) té l’objectiu de validar científicament que la intervenció en una comunitat impacta de manera positiva en els hàbits de vida de la seva ciutadania, aconseguint així la millora de la salut i de la qualitat de vida, i la reducció del risc de patir malalties cardiovasculars, primera causa de mort al món. Tal i com ja va explicar Regió7 quan es va presentar i posar en marxa, per seguir el rigor científic, es va fer una selecció aleatòria a partir del cens municipals de Cardona i Sallent en que es van seleccionar 2.300 persones de totes les franges d’edat. D’aquestes, finalment es van mesurar 907 persones a Cardona i 904 a Sallent. Se’ls hi van prendre una sèrie de paràmetres com el pes, l’estatura, el perímetre de la cintura, la pressió arterial, el colesterol, els triglicèrids, la glucosa en sang, la força muscular, els hàbits d’alimentació, l’activitat física, el son, el consum de tabac i el nivell d’estrès. Una vegada finalitzada aquesta fase, es van enviar uns informes a cada participant on hi constaven unes conclusions individuals i unes propostes de millora de salut en cada cas.

Durant el projecte, que té una durada prevista de deu anys, s’aniran repetint els mesuraments, tant a Cardona com a Sallent, per avaluar el curs de la intervenció sobre aquestes dues poblacions. Un cop fets els mesuraments, es van iniciar els programes d’intervenció comunitària per a la millora de la salut, que han estat diferents a Cardona i a Sallent. Les persones escollides de Cardona com a població intervenció han tingut estímuls per millorar els seus hàbits de vida a través dels tallers i les jornades formatives dinamitzades per experts i expertes en matèries com l’alimentació saludable, el canvi d’hàbits, la vida activa i el benestar emocional. Sallent, en canvi, com a població control ha seguit la seva estratègia pròpia de salut comunitària. En concret, a Cardona, el 65% de les persones mesurades han participat en el programa, ja sigui a través de l’assistència als tallers formatius, a les jornades presencials o l’accés a la plataforma digital Healthy Communities on es poden trobar tots els continguts online. En definitiva, es considera que a dia d’avui 587 persones han participat activament del programa. Ara, el projecte ha entrat en una nova fase amb la creació dels anomenats grups d’ajuda mútua. Consisteix en sessions de suport i ajuda entre iguals amb l’objectiu de millorar els hàbits saludables. Es formaran diferents grups amb un lideratge distribuït o col·laboratiu i cadascun vetllarà, amb el suport de l'equip de la Fundació SHE, pel bon funcionament i el compliment dels objectius durant les diferents sessions. Els grups seran d’entre 6 i 12 participants i es podran configurar de diferents formes: per objectius de salut i edat (persones que s’uneixen per deixar de fumar, perdre pes, millorar l’alimentació, dur a terme activitat física, etc.) per entitat o empresa (companys i companyes de la mateix associació o empresa) o per afinitat (grup d’amics o amigues). Les sessions seran d’entre 60 i 90 minuts en format presencial o en línia, depenent de les característiques de cada grup. A partir del mes d'abril i fins a l'octubre es proposaran unes 6-8 trobades, és a dir, aproximadament una al mes. Les primeres estaran dinamitzades per experts o expertes en la millora dels hàbits saludables. Les següents es realitzaran de forma autònoma amb el suport de l’equip de la Fundació SHE. L’objectiu després d’aquesta fase, a partir de l'octubre de 2023, és que els grups continuïn funcionant de forma autònoma i efectiva per a la millora i manteniment dels hàbits saludables adquirits.