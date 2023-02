El parc del Bosquet de Sant Fruitós de Bages serà el punt de sortida i d’arribada de la novena edició de La Cursa dels Llebrers, una canicròs i caminada benèfica a favor de l’associació protectora Galgos112.

Es tracta d’un recorregut de muntanya de 7,17 quilòmetres i 171 metres de desnivell pel qual ja queden poques places. La part del canicròs estarà cronometrada i hi haurà entrega de premis. La caminada es pot fer acompanyats de tota classe de races de gossos o sense gos.

L’inici serà a les 9 del matí i llavors hi haurà esmorzar, obsequis i una vintena de sorteigs.

Les inscripcions es poden fer a través de cursadelsllebrers.cronosports.com i tots els diners recaptats aniran directament a Galgos112 per poder continuar rescatant llebrers i podencs. Com a novetat, hi haurà diferents activitats en els estands comercials i de productes per a animals.