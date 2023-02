Sant Vicenç reforçarà la seguretat ciutadana amb càmeres de videovigilància

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet posarà en funcionament en els propers dies set càmeres de videovigilància que ha instal·lat a la via pública de les deu que preveu desplegar en total i que distribuirà per diversos indrets del municipi.

Les set primeres càmeres s’han instal·lat bàsicament en punts d’entrada i sortida de la població i en espais més aïllats i perifèrics, com són el pont sobre el Llobregat que dona accés al poble; el carrer Eduardo Peña, que també és una via d'entrada i sortida del nucli urbà; l’accés al polígon Les Vives, la Pujada del Ciment, el carrer Barcelona (Espai 1 d'octubre); el carrer del Clot del Tufau, i l’avinguda Secretari Canal amb carrer Creixell. Les tres càmeres que queden pendents ja estan pressupostades i possiblement es posaran en espais més cèntrics dins del nucli urbà, si bé encara no tenen data ni una ubicació concreta, a l’espera que l’Ajuntament i els agents de la Policia Local acabin d’estudiar quins poden ser els punts més adequats per col·locar-les.

El desplegament de les primeres càmeres ja es va iniciar a la tardor, però encara no han entrat oficialment en servei, tot i que es preveu que ho facin «en els propers dies» sense necessitat d’esperar que es col·loquin les tres que queden, segons ha apuntat l’alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado. S’estan ultimant les connexions tècniques i la senyal de wifi perquè puguin començar a funcionar amb totes les condicions i els permisos corresponents.

Una mesura dissuasòria

És la primera vegada que l’Ajuntament es dota d’aquest tipus d’aparells com a mesura per ajudar a evitar possibles actes de vandalisme que hi pugui haver als carrers. «Hi havia una demanda social», explica Delgado, convençuda que «això podrà servir d’element dissuasori». Sosté que, si bé darrerament els fets delictius al municipi han anat a la baixa, aquestes càmeres «faran un bon servei». N’hi ha de lectores de matrícules que permetran identificar els vehicles en cas de necessitat, i altres que simplement recullen imatges «per procedir a la corresponent denúncia, si es donés el cas».

Tanmateix, l’alcaldessa apunta que es tracta d’una mesura limitada a la salvaguarda de la seguretat ciutadana, i «tampoc no es tracta de tenir càmeres a cada cantonada». Com a mínim a curt termini «creiem que amb aquestes deu el municipi ja quedarà cobert pel que fa als punts de vigilància que poden ser interessants de tenir controlats», de manera que no es preveuen més instal·lacions d’aquest tipus un cop s’hagin posat les tres càmeres que queden pendents.