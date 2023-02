El programa Roba Amiga, que recull roba usada a través de 58 contenidors als municipis consorciats (Bages i Moianès), ha aconseguit recuperar gairebé 262 tones de roba durant el 2022, en un projecte liderat pel Consorci del Bages per a la gestió de residus i gestionat per l’entitat Solidança. Aquesta dada converteix els municipis consorciats en referents en recollida tèxtil: 1,52 quilos per habitant i any.

Aquest projecte té una finalitat ambiental, de conversió de residus en recursos, i també és un projecte social que al nostre territori ha creat 2 llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social, ja que la roba, un cop classificada, es ven en una botiga de Manresa, oferint producte a preu molt assequible per a famílies en situació de vulnerabilitat. Segons dades del Consorci, amb les 262 tones de roba recollida s’han evitat 2.163 kg d’emissions de CO2 a l’atmosfera, s’ha evitat que la roba vagi a parar al dipòsit controlat de residus i s’ha fomentat l’economia circular amb valor social. Els residus tèxtils recollits són seleccionats, es trien les peces que es poden aprofitar per tornar-les a introduir al circuit comercial, a preus molt assequibles, i generant llocs de treball a través d’itineraris d’inserció sociolaboral per a persones en situació de vulnerabilitat social.